KRITISK: Kristin Gjelsvik mener Sofie Karlstads markedsføring på Instagram skaper kroppspress. Bildet fra «Debatten» i februar. Foto: Frode Hansen

Kristin Gjelsvik i kroppspress-debatten: − Få hodet ut av egen ræv

Kristin Gjelsvik sitter i fagutvalget som for andre gang felte Sofie Karlstad etter en lettkledd reklamekampanje: – Ja, det skaper kroppspress, sier Gjelsvik.

Nå nettopp

– Hvis det er noen som føler seg dritt etter å ha besøkt dine kanaler i sosiale medier, er det ikke da en idé å revurdere innholdet man velger å publisere? sier Kristin Gjelsvik til VG om Sofie Karlstads markedsføring på sosiale medier.

Gjelsvik er en av representantene i Fim (Fagutvalget for influencermarkedsføring). Fagutvalget felte forrige uke influencer Sofie Karlstad for en lettkledd reklamekampanje for betakaroten. Fellelsen har skapt stor debatt, og temaet er velkjent – kroppspress i influencerbransjen.

På Instagram poserer Karlstad i bikini på en strand, med en boks med kosttilskuddet. Det var andre gang Karlstad ble felt i Fim. VG omtalte saken mandag.

les også Sofie Karlstad felt i Fim for markedsføring: «Skaper kroppspress»

I ettertid har Karlstad gått hardt ut mot både Fim og VG. Karlstad mener VG er like skyldig når det kommer til å skape kroppspress, og henviser til artikler om slanking og vekt. Samtidig mener hun Fim i utgangspunktet bare feller jenter med en type kropp.

– Jeg har aldri sett meningen med at vi skal «bodyshame» folk som når opp mot idealet, eller kanskje har en kropp man selv skulle ønske man hadde, sa Karlstad i en av videoene hun postet på Instagram mandag kveld.

– Men nei, jeg synes bare det Fim holder på med blir for dumt.

les også Sofie Karlstad går hardt ut mot Fim-fellelse og VG: – Blir for dumt

Til dette har Kristin Gjelsvik en ting å si:

– Total ansvarsfraskrivelse!

– Det er nok flere som stiller seg bak utsagnet, som mener Fim er irriterende, men for meg betyr det å fraskrive seg ansvar, og gi en loddrett langefinger til alle de som har ønsket seg et hyggeligere, tryggere Instagram-samfunn, med mindre kroppspress, sier hun.

– Noen ganger handler det om å få hodet ut av egen ræv og erkjenne at man har en stor påvirkningskraft og et stort ansvar. Hvis dette er et ansvar man ikke ønsker å ha, bør man kanskje revurdere jobben sin som influencer.

SVARER: Sofie Karlstad mener det ikke er ansvarsfraskrivelse å kritisere Fim. Foto: Anniken Aronsen

Hun påpeker at Fim behandler klager som kommer inn, og at det er klager på Karlstad som gjør at hun har blitt felt to ganger.

Karlstad mener det ikke er ansvarsfraskrivelse å ikke dele Fims oppfatning av hvordan å bekjempe kroppspress.

– Det er heller ikke ansvarsfraskrivelse å kritisere noe man er uenig i. Jeg skjønner at man vil vinkle det til at jeg ikke skjønner hva jeg driver med, men jeg ba om unnskyldning for min tidligere fellelse. Fellelsen fikk jeg i april, og disse reklamene for betakaroten var også postet på samme tid. Derfor har jeg ikke hatt sjansen til å endre markedsføringen, sier hun til VG.

les også Camilla Lorentzen havnet midt i debatt om reklame og kroppspress: – Ganske «far out»

– Handler om kontekst

Karlstad mener hun må få stå like fritt til å legge ut bilder av kroppen sin som alle andre. Gjelsvik mener det handler om kontekst.

– Jo da, mangfold er en kjempefin ting, kropp er topp, og vi er alle bra nok som vi er. Alle skal få lov å legge ut bilder av kropp, uansett kropp. Men det handler kontekst, kommersielt samarbeid, seksualisering, og ikke minst seksualisering i en kommersiell setting. I denne saken handler det også om å tjene penger på andres usikkerhet. Det er synd å se at Sofie ikke kan ta til seg kritikken.

Karlstad sier hun forstår hva Gjelsvik mener.

– Men jeg mener Kristin også må skjønne at ikke alle deler hennes syn. Jeg kommer fra nå av til å være mer varsom, og har spurt mine følgere hva de mener i en uavhengig spørreundersøkelse om reklamen min og kroppspress. For det er jo de det omhandler. Ikke meg, ikke Fim, men om følgerne føler økt kroppspress i mine reklamer, sier hun.

Men Gjelsvik mener det er tydelig at markedsføring som dette til en viss grad skaper kroppspress.

les også Danske myndigheter spurte influencere om coronahjelp: Sånn løste Amalie Have oppgaven

– Men er det så farlig da?

– He-he, når du stripper det fra hverandre på den måten; det er fritt land og du kan gjøre akkurat det du vil. Er det så farlig? spør Gjelsvik seg selv.

– Ja, det kan faktisk få fatale konsekvenser. Det kommer frem i alle undersøkelser som blir gjort, hvor mange som sliter med kroppsmisnøye og dårlig selvbilde, og som sliter psykisk på grunn av dette.

Hva sier ekspertene?

Solfrid Bratland-Sanda er professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun sier det er gjort studier som viser at det å bli eksponert for den typen bilder, slike som Karlstad ble felt for, gir en økning i misnøye med egen kropp hos veldig mange som ser bildene.

– Denne økningen er heldigvis som oftest forbigående, mens kroppsmisnøyen holder seg hos de som er spesielt sårbare og mottakelige. Her er unge jenter overrepresentert. Derfor er det holdepunkter for å si at slike bilder kombinert med markedsføring av denne typen produkter kan bidra til å fremme et kroppspress, forklarer Bratland-Sanda.

Hun er enig med Gjelsvik om at siden Karlstad er felt to ganger, må hun svare for seg.

– De argumentene Karlstad presenterer tilsier at hun ikke forstår sine handlinger i et større perspektiv. Dette peker på et problem med deler av influencerbransjen der eksempelvis unge realitydeltakere blir kjent over natten, og plutselig får mye makt og mange følgere uten at de nødvendigvis forstår hva det fører med seg av ansvar.

les også Influencere slutter på prevensjon: – Følte meg veldig nedfor

Professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, Ingela Lundin Kvalem, forteller at det er de som allerede er sårbare som blir mest påvirket av innhold som dette.

– Vi vet at tenåringsjenter som er usikre på utseende sitt, har en tendens til å bli tiltrukket av nettsider hvor utseende er i fokus, og det er jo de som tåler det minst, så det blir en negativ spiral, sier hun og legger til:

– Jenter som ikke bryr seg så mye, de følger ikke med fra før. Hvis alle hadde reagert likt, hadde alle blitt misfornøyd med hvordan man ser ut. Men det skjer jo ikke. Det handler om hvor mye man har gjort kroppsidealet i media til sitt eget ideal.

Kvalem synes det vanskelig å avgjøre om innlegg som Karlstads bidrar til kroppspress.

– Hun er jo ikke den eneste som presenterer kroppsidealet. Det er tusenvis av eksempler i media på den «perfekte» kroppen, så hun gjør det vel hverken bedre eller dårligere. Men det er en del av det generelle trøkket for «standarden» i vårt samfunn for jenter.

– Må være lov å kritisere

Karlstad sier det er flere grunner til at hun ikke tar Fim seriøst:

– Loven tar jeg svært seriøst, men Fim har ikke noe lovfast. De går på egne premisser og uthengingspolitikk, sier hun.

Men hun legger til at hun selvfølgelig vil kunne ta Fim seriøst dersom de gjør en likhetsvurdering av all type kropp og av all type media.

Samtidig påpeker hun at hun aldri vil utnytte noens dårlige selvfølelse.

– Det er aldri noe jeg har tenkt når jeg har postet i mine kanaler eller fått feedback på av mine følgere.

les også Klippet ut harselering over «liten penis» fra podkast: – Skaden har allerede skjedd

Tilbake til Gjelsvik:

– Hva tenker du om at hun sier hun ikke tar Fim seriøst, at det bare blir for dumt? Da fungerer det kanskje ikke optimalt om en av dem som fagutvalget er til for å regulere, ikke tar det seriøst?

– Jeg tenker at det ikke handler om Karlstad, men om alle andre! Om de som blir negativt påvirket av slike samarbeid. Om de som føler seg dritt ved å bli eksponert for denne type reklame. Og hvis man synes Fim er idiotisk, så pisser man egentlig på ungdoms ønske om en finere sosiale medier-hverdag.

– Influencerbransjen er big business. Det må være lov å kritisere den!

Publisert: 23.10.20 kl. 17:02

Les også

Mer om Kroppspress Markedsføring Influencer Kropp Instagram