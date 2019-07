PREGET: - Hun er svært angrende og har det ikke godt, sier kollegene Angela Bassett og Patricia Arquette om Felicity Huffman . Foto: Charles Krupa / TT NYHETSBYRÅN

Innrømmet svindel - får støtte og sympati fra film-kolleger

Felicity Huffman får både støtte og sympati fra skuespiller-kolleger i den nye Netflix-filmen «Otherhood» som hun har arbeidet med det siste året. Samtidig som hun har vært involvert i college-skandalen og innrømmet svindel.

– Hun er svært angrende og har det ikke godt, sa kollegene Angela Bassett og Patricia Arquette under presselanseringen av den nye Netflix-filmen nylig.

Bassett sier til AP det er hennes inntrykk at Haufmann vil gjøre det må gjøres for å rydde opp i denne saken. Patricia Arquette forteller at Haufmann har det helt forferdelig på grunn av sin rolle i denne saken. Haufman var ikke til stede under lanseringen av Netflix-filmen.

– Ingen er perfekte og jeg opplever at hun er oppriktig lei seg, sier Arquette.

56-åringen var første gang i retten i midten av mars, tiltalt for svindel og bedrageri. Totalt 50 personene er tiltalt for å ha brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser. Haufman var en av dem.

Film- og TV-stjernen innrømmet å ha betalt en mann 15.000 dollar for at han skulle rette svarene til hennes eldste datter på en opptaksprøve, og at det var på denne måten datteren ble sikret plass.

– Jeg erklærer meg skyldig i anklagen som er rettet mot meg fra statsadvokatens kontor. Jeg aksepterer full og helt min skyld, sa hun den gang.

STOR MEDIEINTERESSE: Medieinteressen var voldsom stor da Felicity Huffman (56) møtte opp i retten på ny i midten av mai. Foto: Steven Senne / TT NYHETSBYRÅN

Så sent som i mai måned møtte hun opp i retten på nytt for å erklære seg skyldig som et formelt ledd i tilståelsessaken. Dommen kommer til å bli forkynt 13. september. Påtalemyndigheten mener at hun ved å tilstå bør slippe med fire måneders fengsel. Det kan imidlertid være at hun slipper å sone bak murene, skriver amerikanske medier.

Den prisbelønte Felicity Huffman (56) er kjent fra blant annet «Frustrerte fruer», «Transamerica», «Magnolia» og «Georgia Rule»