LÅT OM ENSOMHET: Lauren Holmen, som går under bare Lauren som artistnavn, har sydd sammen en låt basert på tusenvis av ungdommers tanker rundt ensomhet.

Over 23.000 ungdommer har sendt inn sine tanker om ensomhet – det har blitt låt

Nesten 30.000 tanker har blitt til låten «Ensom», skrevet av artist Lauren (18).

I anledning årets VG-listeshow på Rådhusplassen har ungdom blitt oppfordret til å sende inn sine ord og tanker rundt temaet ensomhet. Alle bidragene har havnet i fanget på Lauren Holmen og musikkprodusenter Anders Nilsen og André Jensen.

– Jeg synes det er kjempegøy at så mange har deltatt, samtidig som det er ganske trist at så mange går rundt og føler seg dårlig og alene, sier Lauren, som bruker fornavnet som artistnavn.

18-åringen debuterte med singelen «Slave» i januar, og står bak årets «Paradise Hotel»-låt – «Look At Me Now».

«Ensom» ble sluppet natt til fredag på Spotify. Over 23.000 ungdommer har bidratt. Noen har sendt inn flere ganger, og til sammen har det kommet inn nesten 30.000 tanker.

Ordene som har gått igjen blant ungdommens bidrag er «ensom», «kroppspress», «mobbing», «alene» og «ingen er meg». 157 ganger er det skrevet «jeg er dårlig i alt».

– Mye av det som kommer frem er at ting ser mye bedre ut på utsiden, og at det kan virke som om man har det skikkelig bra, men så føler man seg fortsatt alene eller har det dårlig med seg selv, forklarer Lauren.

– Låten handler om det å være alene, men å se fremover, tenke positivt og å ha håp og finne de menneskene som får frem glede i livet ditt, forklarer 18-åringen, som selv kan kjenne seg igjen i mye av det ungdommene har skrevet.

Tanken bak kampanjen er at ungdommens tanker om ensomhet skal være lyden av norsk ungdom i 2019.

– Undersøkelser viser at flere unge føler seg ensomme, til tross for at de fleste oppgir at de har minst én nær venn. Vi hadde lyst til å la ungdommen selv fortelle hvordan de har det, og hva de tenker om dette. Fordi VG-lista handler om musikk, er det naturlig at disse tankene om ensomhet ender opp i det som skal bli årets viktigste låt, sier prosjektleder Vjollca Moazzem.

Lauren skal opptre med låten på Rådhusplassen 21. juni. Fredag er det også klart at Petter «Katastrofe» Kristiansen skal gjøre sin avskjedsopptreden etter at han bestemte seg for å legge artistkarrieren på hyllen.

Den ferske, britiske popstjernen HRVY, eller Harvey Leigh Cantwell som han egentlig heter, tar turen til Norge for å spille for titusener av publikummere.

Også Youtuber Stina Talling (16) blir å se på showet. Hun står bak årets «BlimE»-låt, en vennskapskampanje fra NRK Super.

Fra tidligere er Astrid S, Julie Bergan, Eurovision-vinner Duncan Laurence, Keiino, Nicolay Ramm, Rat City med Isak Heim og Andreas «TIX» Haukeland sluppet som artister.

Årets programlederduo gjør et comeback fra i fjor – både P3-Christine Dancke og VGTVs Vegard Harm er klare for å lose publikum gjennom festkvelden.

Publisert: 14.06.19 kl. 11:14