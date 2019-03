I RETTEN: Skuespilleren Jussie Smollett ankommer en høring i Chicago tidligere i mars. Tirsdag ble siktelsen frafalt, men saken er ikke helt over ennå. Foto: Matt Marton / TT NYHETSBYRÅN

«Empire»-stjernen Jussie Smollett kan få kjemperegning etter påstått løgn

Tirsdag ble siktelsen mot skuespilleren frafalt, men nå risikerer han å måtte betale drøye 1,1 millioner kroner i oppreisning til etterforskningen.

Chicago krever at «Empire»-skuespiller Jussie Smollett (36) betaler 130.000 dollar, drøye 1,1 millioner kroner, for å dekke omkostningene til etterforskningen av et overfall, som ifølge politiet var iscenesatt av skuespilleren selv.

Bystyret opplyser at etterforskningen har krevd mer enn to dusin betjenter, samt mye overtidsarbeid.

– Ressursene kunne vært brukt til annen etterforskning, sier de ifølge Associated Press (AP).

Smollett, som selv er svart og homoseksuell, ble siktet for å lyve om et rasistisk og homofobisk overfall for å fremme sin egen karriere. Tirsdag ble siktelsen frafalt, noe Chicagos borgermester og politiet reagerte kraftig på.

– Det er en hvitvasking av rettferdigheten, raste borgermester Rahm Emanuel.

Smollett holder fast på sin opprinnelige forklaring og mener at han har snakket sant fra første dag.

Saken begynte i januar, da 36-åringen fortalte politiet at han hadde blitt utsatt for et voldsomt overfall. Han mente det var slengt rasistiske og homofobiske skjellsord, at han fikk blekemiddel over seg og en løkke rundt halsen. Gjerningsmennene skal ha ropt «Det her er MAGA-land» – en henvisning til president Donald Trumps slagord «Make America Great Again».

Etter å ha etterforsket saken mente politiet imidlertid at Smollett løy og selv hadde iscenesatt angrepet. Blant annet fordi han skal være lite tilfreds med lønnen han får i TV-serien «Empire».

Til manges forundring ble altså siktelsen frafalt. Fortsatt er det ikke oppgitt noen offisiell begrunnelse, bortsett fra at det er «en passende avslutning».

Tirsdag kom Jussie Smolletts advokater med en uttalelse der de slo fast at skuespilleren ikke lenger er siktet.

«Jussie ble angrepet av to personer han ikke var i stand til å identifisere 29. januar. Han var et offer som ble bakvasket og fremstilt som gjerningsmann», heter det i uttalelsen.

Det var i februar at han ble han pågrepet og siktet i saken. Han ble senere løslatt mot en kausjon på 100.000 kroner. Han har hele tiden nektet straffskyld.

9. mars meldte amerikanske medier at Smollett var tiltalt for 16 tilfeller av brudd på offentlig ro og orden fordi han hadde avgitt falsk forklaring.

