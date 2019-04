AKTUELL: Thorbjørn Harrs nye film, «Stockholm», har premiere i USA denne uka, men selv velger han en planlagt familieferie i Japan istedenfor en amerikansk rødløper. Foto: Hallgeir Vågenes

Thorbjørn Harr: - Imponert over Ethan Hawke

Thorbjørn Harr (44) har spilt mot mange Hollywood-stjerner etter hvert, men Ethan Hawke går utenpå de fleste, mener han.

– Ethan Hawke var det utrolig gøy å jobbe med - og se hvordan han jobber - og en fyr som jeg ble imponert av. Det er faktisk sjelden jeg har vært så imponert av en skuespiller noen gang, sier Harr til VG.

Det er i storfilmen «Stockholm» - som har amerikansk premiere denne uken - at Harr fikk stifte nærmere bekjentskap med Hawke. «Stockholm» forteller den sanne historien fra et av tidenes mest kjente bankran, i Stockholm i 1973, da fire ansatte ble tatt til gisler.

Ett av gislene under bankranet utviklet nære, personlige følelser overfor en av ranerne. Det er dette som i ettertid har blitt kjent som Stockholmsyndromet.

– Det har blitt en veldig fin film. Ethan Hawke er en av ranerne, Mark Strong den andre - to virkelige stjerner. Noomi Rapace spiller det gisselet som får Stockholmsyndromet. Jeg spiller mannen hennes, som sitter hjemme og ser alt på tv og snakker med henne i telefonen og drar ned i banken der jeg tilbyr ranerne at de tar meg som gissel istedenfor henne. Så vil hun ikke det, forteller Harr, som tidligere har spilt mot andre Hollywood-stjerner som Hilary Duff og Julianne Moore.

FØRPREMIERE: Ethan Hawke og Noomi Rapace overvar førpremieren på «Stockholm» under Tribeca Film Festival i New York i forrige uke. Foto: Evan Agostini / AP

– Det virker som om du har fått en fot innafor i Hollywood?

– For småroller har jeg det! På en måte blir det å regne som noen helt utrolig kule bonusroller, men jeg har lært utrolig mye av å jobbe så tett med folk som Ethan Hawke og Julianne Moore, for eksempel. Det er veldig inspirerende, men jeg kommer nok ikke til å dra over dit på fast basis, sier han.

Før helgen ble han nominert til Gullruten for årets beste skuespiller for sin innsats i TV2-serien «Kielergata», som også fikk en Gullruten-nominasjon. Den rollen skulle egentlig Kristoffer Joner ha, men da Joner skadet seg, takket Thorbjørn Harr ja til jobben på kort varsel.

– Det var noen kabaler som måtte legges, men heldigvis gikk det opp. Vi har noen fantastiske planer for sesong 2, men alt er ikke helt spikra ennå. Jeg håper vi får det til - jeg er absolutt klar for en sesong 2, sier han.

– Hva var det med «Kielergata» som fascinerte deg?

– Når man går inn i slike prosjekter vet man aldri helt hvordan ting blir, men dette engasjerte meg med en gang. Rollen er så mangefasettert - en ganske kaldblodig morder som også kjemper hardt for å holde på et familieliv. Det er et veldig fint og menneskelig drama også, sier han.

MØRK HEMMELIGHET: Dette er kjernefamilien i «Kielergata». Fra venstre Andrea Bræin Hovig, Ylva Fuglerud og Thorbjørn Harr. Foto: TV2

Harr sier samtidig at persongalleriet i «Kielergata» knapt har sin like i andre norske serier - det samme med alle hemmelighetene disse personene har.

– For alle som har sett Kielergata, vet man at det er ganske mange tråder der som kan tas tak i videre! Det er masse gøy som vi har spart der for en sesong 2, lover han.

Til jul er Thorbjørn Harr også aktuell i hovedrollen til den norske storsatsningen «Tunnelen» som akkurat nå spilles inn på Vestlandet og er basert på de alvorlige tunnelulykkene i Norge de siste årene.

Ifølge Harr blir dette en «utrolig tøff, actionfylt film» i ånden til tidligere katastrofefilmsuksesser som «Bølgen» og «Skjelvet».

Regissør er Pål Øie.

– Jeg er veldig stolt av at vi lager en film der spenningen ikke bare ligger i action-sekvensene, men også i hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre i krisesituasjoner. Filmen forteller en fin historie om mennesker som må finne en ny vei tilbake til hverandre, sier Thorbjørn Harr.

