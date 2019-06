STJERNEMØTE: 23 år gamle André Aulie møtte en av sine store helter, Bear Grylls, på Byrkjedalstunet kafé tirsdag ettermiddag. Foto: Privat

Møtte TV-stjernen Bear Grylls på Byrkjedalstunet i Rogaland

Hanne Nilsen møtte tirsdag den amerikanske filmstjernen Channing Tatum på Byrkjedalstunet kafé. Samme ettermiddag møtte André Aulie en helt annen stjerne.

Nå nettopp







Tirsdag kunne VG melde at Hanne Nilsen (19) fra Bryne satt og spiste middag med mormor på Byrkjedalstunet i Rogaland da Hollywood-stjernen Channing Tatum (39) plutselig spaserte inn.

Nå kan det se ut som at Tatum kan ha hatt selskap av en annen superstjerne, nemlig den britiske villmarkskongen Edward Michael Grylls (45), bedre kjent som Bear Grylls.

– Jeg var på MC-tur med kjæresten min og to venner, og så stoppet vi på Byrkjedalstunet kafé for å kjøpe is. Inne i kafeen hørte vi at det var en gjeng som snakket engelsk. Vi satte oss ute på en benk, og litt seinere hørte jeg en veldig kjent stemme. Jeg snudd meg, og så en person som lignet mistenkelig på Bear Grylls, forteller André Aulie (23) til VG.

Sett denne? Her tar Tatum rumpedansen foran VGs reporter:

Bear Grylls hadde fra 2006 til 2011 programmet «Mann mot natur» på Discovery. I 2018 fikk han ITV-serien «Bear’s mission with ...», der han i hver episode har med seg en britisk kjendis på overnattingstur.

På det tidspunktet André Aulie fikk øye på TV-stjernen, skal Bear Grylls ha snakket i telefonen.

FIKK BILDE: Hanne Nilsen møtte Channing Tatum på det lille stedet samme dag som Bear Grylls også var der. Som du kan se av bygningen, og flagget til høyre, er bildene av Tatum og Bear Grylls tatt på samme sted, nemlig utenfor Byrkjedalstunet kafé. Foto: Privat

– Da han la på løp jeg bort og spurte om jeg kunne få et bilde av ham. Han hadde blant annet med seg barna sine, forteller den norske 23-åringen, som lenge har vært en stor fan av villmarksprofilen, som ofte blir omtalt som «britenes svar på Lars Monsen».

– Han var utrolig hyggelig, og sa blant annet at vi måtte kjøre forsiktig når vi skulle videre. Det var sykt kult å møte en av mine store barndomshelter på et sånt sted helt tilfeldig.

les også Obama spiser «roadkill» på TV

Bear Grylls har ofte hatt med seg store stjerner på ekspedisjon i programmene sine, deriblant Kate Winslet (43), Zac Efron (31) – og til og med Barack Obama (57).

I 2014 hadde han med seg nettopp Channing Tatum, og det er derfor grunn til å spekulere i om de to har vært på tur sammen i Rogaland.

– Jeg aner ikke hva som er på gang, om de holder på med et film- eller TV-prosjekt eller hva. Om ikke forstår jeg det ikke helt, dette er jo et øde sted. Jeg hadde lyst til å spørre hvorfor han var her «i midten av ingenting», men han virket stresset og hadde dårlig tid, så jeg lot være. Veldig rart er det i hvert fall.

Sjekk villmannen Bear Grylls heseblesende flysikkerhetsvideo:

– Du så altså ikke Channing Tatum der?

– Det var en stor gruppe med folk inne i kafeen, langt borte fra der jeg traff Bear Grylls. De hadde amerikansk aksent, men jeg fikk ikke øye på Tatum i det øyeblikket, nei. Og så var det først seinere at jeg skjønte at han også hadde vært på kafeen. I ettertid ser jeg for meg at han var en del av den store gruppa, forteller nordmannen.

les også Her er Hollywood-stjernen Channing Tatum i Rogaland

Tirsdag kveld fikk VG tilsendt enda et bilde av Channing Tatum. Denne gangen fra en venninnegjeng, bestående av Emily Myklebust (19), Nisthit Daniel (19) og Nora Meling Lunde (19), som møtte filmhelten på Heathrow flyplass i London.

Ifølge de tre jentene hadde han tatt samme fly som dem fra Stavanger, og befinner seg med det ikke lenger i Norge.

Det er ikke kjent om Bear Grylls også har forlatt landet.

Publisert: 19.06.19 kl. 11:13