Hjemme hos Anna Rasmussen, kjent som Mamma til Michelle, i 2017. Foto: Line Møller

Anna Rasmussen om varsel fra Forbrukertilsynet: – Jeg gjør mitt aller beste

24 influencere fikk brev fra Forbrukertilsynet om manglende reklamemarkering. VG har snakket med fire av dem - der en legger seg flat, mens en annen raser.

– Jeg vet at Forbrukertilsynet følger med. Jeg prøver å følge med selv, og gjør mitt beste, sier blogger Anna Rasmussen (23) til VG.

I løpet av våren utførte Forbrukertilsynet tilsynsaksjon mot 66 influencere for reklamemerking på sosiale medier. Rasmussen var en av 24 influencere som mottok advarsel i mai for manglende reklamemerking av annonseinnhold på sosiale medier.

– Jeg fikk jo egentlig ikke en advarsel. Det var mer en «heads up», sier Rasmussen.

23-åringen mener hun er flink til å merke annonser riktig. Hun sier Forbrukertilsynets brev ikke handlet om mangel på annonsemerking, men at det gjaldt feilmerking.

– Det er alltid noen som prøver å lure seg unna med vilje, men jeg forsøker virkelig å gjøre dette riktig. Noen ganger blir det dessverre feil likevel, sier hun.

– Vanskelig

Jan Thomas Husby (52) forteller at Forbrukertilsynet har sendt brev om flere innlegg som har blitt publisert på grunderens sosiale medier.

– Det at Forbrukertilsynet setter seg ned og går igjennom innleggene mine, hvor de attpåtil forklarer hva de ønsker i henhold til norsk lov - det setter jeg kjempestor pris på, forteller han.

Stylisten står bak merkevaren «Jan Thomas», som er oppkalt etter seg selv.

– Jeg tror situasjonen min er litt annerledes enn andre profiler på grunn av varemerket mitt. Jan Thomas er jo meg, men det er også varemerket mitt. Derfor må jeg innrømme at det har vært vanskelig å vite hva som har vært reklame og ikke.

Carina Dahl (33) var også blant influencerne som sto på listen til Forbrukertilsynet over manglende reklamemerking.

– Carina har trodd at innlegg som hun ikke tjener penger på, ikke har vært reklame. Derfor har det ikke vært naturlig å merke det med reklame. Men vi har tatt en gjennomgang på det nå, så hun skal bli flinkere, sier manager Erland Bakke.

Jan Thomas Husby til portrett i VG Helg i april. Foto: Krister Sørbø

– Det har blitt bedre

Forbrukertilsynet forteller til VG at tilsynsaksjonen har vært positiv, og at de fleste influencerne har merket reklame godt. Men de ser imidlertid forbedringspotensiale.

– Det er jo ikke bra, men bedre, skriver avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad fra Forbrukertilsynet i en e-post til VG.

Skjelbostad forteller at den vanligste «glippen» oppdages både på Instagram- og Snapchat-stories.

– Det holder ikke at ett tilfeldig innlegg er merket. Alle skal være det. Ellers er det noen ikke-merkede innlegg, og noen med for liten eller vanskelig lesbar skrift, sier Skjelbostad.

Men at bevissthet og veiledning hjelper, tviler hun ikke på.

– Bedringen er særlig synlig hos de mer etablerte influencerne, og de vi har vært i kontakt med tidligere.

– Forbanna

Den tidligere realitydeltageren, Erik Anders Sæter (22), forteller til VG at han er uenig i advarselen fra Forbrukertilsynet. Han viser til musikken sin og rollen som artist.

– Jeg får betalt for musikken min, men jeg har jobbet med å lage den. Det må være lov å dele min egen musikk uten at det skal være en annonse, sier han.

Erik Anders Sæter i forbindelse med «Farmen kjendis» på Li Gård i Hedmark, 2018. Foto: Fredrik Hagen

Sæter legger til at han er enig i et par av tilfelle, men forteller at dette har blitt diskutert med Forbrukertilsynet.

– Det blir en uklar grense. For over ett år siden fikk jeg sponset masse klær fra samarbeidspartnere. Vil det si at jeg ikke kan bevege meg ut i verden uten å merke annonse?

Sæter stiller seg særlig kritisk til hvem Forbrukertilsynet sender advarsler til.

– Det finnes influencere som bryter norsk lov, som reklamerer for ulovlige ting, men de velger å sende meg en advarsel? Forbrukertilsynet burde heller bruke tid på å ta de som misbruker regelverket. Det gjør meg dritforbanna.

Publisert: 12.07.19 kl. 09:36