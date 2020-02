PÅ EUROPA-TUR: Facebooks operative sjef Sheryl Sandberg under et møte i Downing Street i London 21. januar i år. Foto: Stefan Rousseau / PA

Facebook-topp Sheryl Sandberg forlovet igjen etter tragedien

Fem år etter at ektemannen omkom under en ferietur i Mexico, har Sheryl Sandberg funnet lykken igjen.

Det deler Sandberg, som er Facebooks operative sjef selv – på nettopp Facebook og Instagram.

– Forlovet! Tom Bernthal, du er mitt alt. Jeg kunne ikke elsket deg mer, skriver hun ved et bilde av seg selv og forloveden, som selv kommenterer at han gleder seg til fremtiden sammen med Sandberg.

Ifølge CNN er Bernthal sjef for rådgivningsfirmaet Kelton Global. Sandberg er Facebook-sjef Mark Zuckerbergs nestkommanderende, dollarmilliardær, og regnes som én av verdens mektigste.

Zuckerberg er en av dem som har kommentert under bildet:

– Gratulerer! Dere er fantastiske for hverandre og jeg er så glad på deres vegne, skriver han.

Det er i underkant av fem år siden Sheryl Sandberg opplevde tragedien som fikk henne til å uttale at hun «aldri trodde hun skulle bli glad igjen». På ferietur til Mexico i 2015 falt ektemannen og faren til hennes to barn, Dave Goldberg, av en treningsmaskin og døde av skadene.

VAR GIFT I 11 ÅR: Sheryl Sandberg og David Goldberg i juli 2014 – rundt ett år før Goldberg døde. Foto: RICK WILKING / REUTERS

Rundt en måned etter at ektemannen døde, delte Sandberg følelsene sine på Facebook, i et innlegg som fikk nesten 75.000 kommentarer.

I et e-post intervju med VG i 2017, utdypet hun hvorfor hun ønsket å dele den personlige opplevelsen i bestselgeren «Lean In».

– Da jeg mistet mannen min var jeg knust. Mine barn var knust. Det føltes som om jeg var i et tomrom. Et tomrom som fylte hjertet og lungene, som gjorde det vanskelig å puste eller til og med å tenke, sa hun og la til:

– Desperat kontaktet jeg min venn Adam Grant, som er psykolog, for å høre om det var noe jeg kunne gjøre for å få meg selv og barn gjennom dette. Han fortalte meg noe som forandret livet mitt. At motstandskraft er som en muskel. Vi kan bygge det i oss selv og i hverandre.

