KJENDISHUS: Dette rekkehuset i Frogner kjøpte Camilla Pihl og Peter Peters nylig av influencer Gine Margrethe (innfelt). Foto: Hanna Ghaderi / Thomas Qvale

Pihl og Peters kjøpte huset til influencer Gine Margrethe

Det nye huset til Camilla Pihl og Peter Peters var tidligere eid av influencer Gine Margrethe, som igjen kjøpte av Jan Fredrik Karlsen.

Nå nettopp

Torsdag skrev E24 at Pihl og Peters har sikret seg et rekkehus på Frogner i Oslo, som de tenker å totalrenovere.

Overfor VG bekrefter influencer Gine Margrethe Larsen Qvale at Pihl og Peters har kjøpt boligen hun eide med ektemannen, fotograf Thomas Qvale.

– Vi elsker huset og nabolaget, og er veldig glad det gikk til noen som tar vare på huset og arkitekturen, sier hun til VG.

HUSEIERE: Camilla Pihl og Peter Peters. Foto: Fredrik Solstad

Som E24 skrev, ble rekkehuset kjøpt for 20,8 millioner.

– De har nå satt i gang med riving av alt i alle etasjer, og kommer til å pusse opp i lang tid før det er klart for innflytting, formidlet Peter Peters via eiendomsmegler Hans Houeland til E24 torsdag.

For tre dager siden la Camilla Pihl ut dette bildet, i forbindelse med starten på deres prosjekt:

Qvale la på sin side ut bilder av boligen på sin blogg da rekkehuset ble lagt ut for salg i august. VG har fått tillatelse til å gjengi bildene.

Megler Houeland la den gangen ut bilder av huset på Instagram med teksten «Probably the most amazing townhouse for sale in Norway right now».

STYLET: Slik så et av rommene ut da Gine Margrethe Qvale la ut boligen sin for salg i august. Foto: PRIVAT

Qvale er i gang med et nytt oppussingsprosjekt, en funkisvilla i Oslo, fortalte hun i høst til Minmote.

– Vi er i gang med nytt prosjekt som går unna, og gleder oss over det, sier hun nå.

Gine Margrethe er blogger og influencer, og kjøpte i sin tid rekkehuset av Jan Fredrik Karlsen.

Karlsen fortalte VG om huskjøpet tilbake i 2013, da han hadde kjøpt boligen for 13 millioner kroner. Han har ingenting ytterligere å legge til nå.

Publisert: 07.02.20 kl. 15:41

