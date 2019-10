FOLKEKJÆR: Christine Koht fotografert på vei til Harald Eias 50-års dag i 2016. Foto: Frode Hansen

Christine Koht: Drømmer å gå med rullator til Rema

Komikeren skal videre til Sunnås sykehus, og har satt seg et mål.

Kreftsyke Christine Koht har kommet med en ny oppdatering til sine mange følgere og venner på Facebook. Komikeren har kreft med spredning, og har snart tilbrakt et år på sykehus. Nesten hele tiden har hun oppdatert Facebook-siden så godt hun har kunnet.

Tidligere i måneden har hun hyllet norsk helsevesen, og hun har skrevet åpenhjertig om hvordan det er å se seg selv i speilet etter behandlingen som har ført til at hun har lagt på seg og ser annerledes ut i ansiktet.

OPPDATERER FRA SYKEHUSET: Christine Koht er aktiv på Facebook mens hun kjemper mot kreft. Foto: Faksimile fra Facebook

Lørdag har hun skrevet et nytt innlegg, hvor hun avslører at hun om tre dager skal få ny sykehusseng. Hun skal nemlig til Sunnås sykehus på Nesodden. Hun har i den anledning en drøm, et mål om du vil.

– Det første målet mitt er å gå med rullator til Rema, som er 200 meter unna. For å kjøpe mine egne klementiner og druer. Min drøm er å si til mamma og Pernille: Dere trenger ikke kjøpe noe til meg, for jeg har vært på Rema selv og kjøpt alt jeg trenger.

