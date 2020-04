VENNER: Prins Harry og Jane Goodall under et møte i regi av hennes Roots & Shoots Global Leadership på Windsor Castle i Berkshire i fjor sommer. Foto: Kirsty Wigglesworth / PA Wire

Jane Goodall om prins Harry: – Tror livet er litt utfordrende

Antropolog og primatolog Jane Goodall (86) mener det er krevende tider for prins Harry (35).

Nå nettopp

Britiske Goodall, verdensberømt og prisbelønt forsker, naturverner og dyreverner – også kjent som apenes dronning, har vært en venn av kongefamilien i en årrekke.

Under et intervju med Radio Times, der temaet er Goodalls nye dokumentar «The Hope», dreier samtalen seg inn på hennes kongelige forbindelse, skriver The Guardian.

86-åringen får spørsmål om hun tror prins Harry fortsatt vil støtte hennes arbeid for sjimpanser nå når han har flyttet til Los Angeles.

– Jeg vet ikke hvordan hans karriere vil utvikle seg fremover, men ja. Vi har vært i kontakt, og jeg tror han synes livet er litt utfordrende akkurat nå, svarer Goodall uten å utdype nærmere.

I FJOR SOMMER: Jane Goodall og prins Harry med deler av hennes stab i organisasjonen Roots & Shoots. Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Hertuginne Meghan er amerikansk og hadde Los Angeles som som faste base før hun ble kjæreste med prinsen. Med sin bakgrunn som skuespiller har hun allerede inngått en avtale med Disney.

Da hertuginne Meghan (38) var gjesteredaktør for britiske Vogue i fjor sommer, intervjuet prinsen Goodall. 86-åringen besøkte da Harry og Meghan hjemme i deres Frogmore Cottage i Windsor.

Selv om det da skulle gå et halvt år før Harry og Meghan slapp «bomben» om at de ville trekke seg tilbake fra kongehuset og flytte utenlands for å bli selvstendige og økonomisk uavhengige, hevder Goodall at hun fikk et lite hint allerede da om at noe var i gjære.

Goodall skal nemlig ha fått holde parets da nyfødte sønn Archie.

– Jeg tror jeg var en av de første utenfor familien som fikk lov til kose med ham, forteller hun i radiointervjuet.

Men da Goodall tok Archies hånd for liksom å la ham utføre kongelig vinking og samtidig uttalte at «Jeg regner med at han må lære seg dette», skal pappa Harry ifølge 86-åringen ha respondert:

– Nei, han skal ikke vokse opp på den måten.

Selv om både prins Harry og storebror prins William (37) støtter Goodalls arbeid med å beskytte truede dyrearter, er begge prinsene jegere.

– De jakter og skyter. Men jeg tror Harry vil stoppe med det nå, fordi Meghan ikke liker jakt. Jeg mistenker derfor at den perioden er over for hans del, sier Goodall.

86-åringen ble utnevnt til Dame, den høythengende Order of the British Empire, under en høytidelig seremoni på Buckingham Palace i 2004. Den tidligere baronessen betraktes også som et stort feministikon.

VARMT MØTE: Prins Harry og Jane Goodall i Windsor i juli fjor. Foto: Kirsty Wigglesworth / PA Wire

Publisert: 14.04.20 kl. 11:03

