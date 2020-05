FUNKYFAM: Jørgine Vasstrand – her med brødrene (fra venstre) Emil, Silas og Noah, samt moren Trude på premierefesten til TV-serien «Funkyfam» i fjor høst – vet å drive forretninger, viser hennes årsregnskap for 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

2019 ble et toppår for «Funkygine»

Selskapet til Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) gjorde det godt i fjor, men hun innser allerede nå at 2020 på langt nær blir like lukrativt på grunn av coronakrisen.

– 2020 så ut til å bli en forlengelse av 2019, før coronaviruset kom. Men alt blir annerledes nå. Jeg har måttet utsette «Funkygine Challenge 2020», det samme med treningsreiser, sier Vasstrand til VG.

Hennes firma Nordic Lifestyle endte med en omsetning på 7,4 millioner kroner i 2019, mot 4,4 millioner året før.

Overskuddet endte på hele 5,5 millioner, en økning på 1,5 millioner kroner fra 2018, viser årsregnskapet til Nordic Lifestyle. 1,5 millioner er også summen som Jørgine Vasstrand tok ut i lønn i fjor, og selskapet fremstår som bunnsolid.

– Jeg har jobbet mer enn noen gang i 2019 og er veldig fornøyd med resultatet. Det er et resultat av hard jobbing og et godt teamwork med mitt management. Jeg føler at min merkevare har blitt tydeligere og når ut til et enda bredere publikum, mener hun,

Jørgine Massa Vasstrand, som er hele navnet hennes, begynte å blogge som Funkygine i 2014 og ble raskt en populær blogger og influencer.

I 2018 ga hun ut sin første bok, «Sterk utenpå, sterk inni». Hennes andre bok, «Våre beste pastaretter» kom i fjor.

Høsten 2019 kom hun på annenplass i TV2-programmet «Skal vi danse». Hun ble i 2019 nominert til den gjeve prisen «Årets Navn» som Christine Koht til slutt vant.

I et VG-intervju i fjor takket hun ektemannen Morten Sundli for å ha stilt opp og tatt i et ekstra tak for henne i det som var hennes mest aktive år noensinne.

– Morten er bare en så sykt bra fyr. Det er nesten så jeg ikke fortjener ham, sa Jørgine til VG den gangen.

Sammen har paret sønnen Milano (1), mens Jørgine fra før av har barna Filippa og Sokrates.

Det var spesielt i den hardeste treningsperioden for «Skal vi danse» at Jørgine Vasstrand kjente på den dårlige samvittigheten.

– I starten klarte man på en måte å kombinere dette med alt annet, men jo lenger man kommer, jo mer må man ofre. Og denne uken er jeg stort sett bare i Oslo. Dette er min siste uke med dårlig samvittighet overfor barna og mannen min. Men forhåpentligvis vinner jeg «Skal vi danse», fortalte hun til VG rett før finalen – der hun altså måtte gi tapt for Aleksander Hetland.

Merkevaren Funkygine dukket opp i mange konstellasjoner i 2019, noe altså årsregnskapet hennes bærer preg av.

– Jeg har hatt en jevn stigning helt siden jeg startet i 2014, med en stor topp i fjor. Da var det mye som skjedde; sesong to av «Vegard X Funkygine» på VGTV, jeg hadde min egen serie, arrangerte «Funkygine Challenge» i Vallhall, var med i «Skal vi danse», ga ut bok og lanserte mitt eget brød, forklarer hun.

Jørgine Vasstrands deltagelse i «Skal vi danse» i fjor høst ble lagt godt merke til, selv om til slutt måtte gi tapt for toppsvømmeren Aleksander Hetland. Det var Hetland som ble stående igjen som den foreløpig siste vinneren av «Skal vi danse».

Den personlige trener-delen av Vasstrand slo også på stortrommen tidligere på året, da hun arrangerte «Funkygine Challenge 2019» for 1500 deltagere i Vallhall-arenaen i Oslo.

Omtrent samtidig med sin deltagelse i «Skal vi danse» lanserte hun også Funkygine Fiberbrød i samarbeid med Bakehuset.

Selv om 2020 startet godt, må Jørgine Vasstrand som de fleste andre innse at coronakrisen også preger de neste månedene hennes.

– Ting blir satt litt på vent. Men jeg har heldigvis et solid utgangspunkt, og jeg skal ikke klage når du ser hvordan andre bedrifter sliter, sier hun.

Publisert: 11.05.20 kl. 07:23

