HAR OFRET MYE: Jørgine «Funkygine» Vasstrand legger ikke skjul på at «Skal vi danse» har gått kraftig ut over familielivet. Foto: Hallgeir Vågenes

Jørgine «Funkygine» Vasstrand om de siste månedene: – Jeg har hatt veldig dårlig samvittighet

Den profilerte bloggeren og TV-profilen maner til et helt nytt regime når hun legger «Skal vi danse»-skoene på hylla.

Lørdag blir en stor kveld for alle som er glade i «Skal vi danse». Da blir det nemlig klart om det blir Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) og dansepartneren Jørgen Nilsen (29) eller Aleksander Hetland (36) og Nadya Khamitskaya (36) som kan juble aller høyest i TV 2-programmet.

Da er det nemlig klart for den store finalen.

– Det er enormt viktig å vinne. Det hadde vært utrolig kjipt om vi bare nesten hadde klart det, sier Vasstrand til VG.

De siste fire månedene har 30-åringen, i likhet med flere av de andre «Skal vi danse»-deltagerne, måttet ofre mye av privatlivet sitt for dansen. Og ifølge henne selv har det gradvis blitt verre og mer intenst.

– I starten klarte man på en måte å kombinere dette med alt annet, men jo lenger man kommer, jo mer må man ofre. Og denne uka er jeg stort sett bare i Oslo. Dette er min siste uke med dårlig samvittighet overfor barna og mannen min. Men forhåpentligvis vinner jeg «Skal vi danse».

– Så du har hatt dårlig samvittighet?

– Ja, herregud, jeg har hatt veldig dårlig samvittighet. Vi har vært her veldig mye de siste tre ukene, mens det stort sett er mannen min som har tatt seg av det som skjer hjemme. Jeg er veldig heldig, Morten ønsker jo at jeg skal vinne like mye jeg ønsker selv. Han har måttet trå til litt ekstra, så får jeg trå til litt senere.

HAR IMPONERT: «Funkygine» har brukt uhorvelig mange timer på danseparketten denne høsten. Lørdag er hun å se i finalen. Foto: Ola Vatn / VG

Nå gleder hun seg til dansen er over og til at hun får bedre tid med ektemannen Morten Sundli (29) og ikke minst barna Milano, Filippa og Sokrates.

– Veldig mange morgener har jeg fått sove til 7, mens Morten har stått opp klokka 5. Det har hjulpet veldig, så nå har jeg nok noen morgenskift å ta igjen. Det blir godt å bare komme hjem og ikke tenke på dans eller å vite at jeg skal danse, forklarer 30-åringen, som ikke har store planer når alt er over om noen dager.

– Jeg vil bare henge hjemme og gjøre ting med ungene. Bare det å slappe av, for «Skal vi danse» har blitt mer og mer hektisk. Det merker de hjemme også, at mamma alltid er veldig fokusert på et eller annet, mener hun.

Flere måneder med mange timer intens trening hver dag har gjort at det ikke bare har vært god stemning mellom Vasstrand og dansepartner Nilsen. Men den første skikkelige krangelen lar fortsatt vente på seg.

KLINTE TIL: Jørgine og mannen Morten ga hverandre et stort kyss da VG møtte dem på premierefesten for TV 2 Livsstil-programmet «Funkyfam» i midten av oktober. Foto: Hallgeir Vågenes

– Vi har aldri vært i nærheten av det, egentlig. Men vi har sagt ifra til hverandre, det har vi gjort, medgir Jørgen Nilsen, som nylig forlovet seg med «Senkveld»-programleder Helene Olafsen.

– Vi har vært litt irritable på hverandre når begge to er slitne og sånn. Når jeg er lei og ikke får til ting, mens Jørgen prøver å forklare det igjen. Det hender jeg tenker «faen, nå orker jeg ikke mer», legger «Funkygine» til.

SMILTE OG LO: Det var god stemning da VG møtte Jørgen Nilsen og Jørgine noen få dager før den store «Skal vi danse»-finalen. Men paret innrømmer at de også har vært litt irritable på hverandre. Foto: Thomas Andreassen

– Kan du være litt hissig av og til, Jørgine?

– Ja, jeg kan være hissig og veldig bestemt. Men akkurat i den situasjonen her ser jeg bare hvilken verdi Jørgen har for at jeg skal kunne prestere. Det er han som vet hva som skal til. Vi har funket kjempebra sammen, jeg er veldig glad for at det er vi to som danser sammen, sier «Skal vi danse»-finalisten til VG.

Publisert: 14.11.19 kl. 17:44







