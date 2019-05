GJESTET SKAVLAN: Prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett gjestet Skavlan tidligere i år. Søndag kveld bekreftet de sitt kjæresteforhold for offentligheten. Foto: Johan Halsius, Skavlan/TV 2

Dette vet vi om prinsessens nye kjæreste

Den amerikanske sjamanen Durek Verrett (44) har Hollywood-stjerner på kundelisten.

Verrett og prinsesse Märtha Louise (47) bekreftet forholdet på hver sin Instagram-konto søndag kveld.

Det var i april i år at det ble kjent at de to har innledet et samarbeid. Da det ble kjent at prinsessen skulle legge ned engleskolen og fokusere på egne prosjekter, ble det klart at dette blant annet inkluderer foredragsserie med «Shaman Durek», som altså også er hennes nye kjæreste.

Shaman Durek, som Durek Verrett (44) kaller seg på både Instagram og egen nettside, beskriver seg selv som en «spirituell guide» og en begavet healer. Han følges av over 114.000 personer på Instagram, og har Hollywood-kjendiser på kundelisten – blant dem Gwyneth Paltrow og Selma Blair.

Han skriver på sin egen Facebook-side at han fungerer som en bro mellom det åndelige og fysiske plan, og at han jobber med å gi suksess, glede og healing i folks liv.

Dette er sjamanisme: Betegnelse på person som står i sentral posisjon mellom menneskeverden og åndeverdenen. Sjamanen er primært en religiøs leder Sjamanisme er mer et religiøst kompleks enn en religion Sjamanens funksjon skal være å forebygge sykdom, helbrede, veilede døde sjeler, spå Det er funnet tegn på sjamanisme fra mer enn 30.000 år tilbake Kilder: SNL/Wikipedia Vis mer vg-expand-down

– Ble valgt da jeg var rundt fem år gammel

Ifølge The Sunday Times, som intervjuet Verrett i 2017, er han fra California i USA, og har studert både på Bali, i Vest-Afrika og i Israel. Avisen snakket med sjamanen i forbindelse med at han var i London for å møte klienter, som da betalte 300 pund i timen, nærmere 3500 norske kroner, for møtene med ham.

Shaman Durek, som følge egen nettside er sjaman av tredje generasjon, jobber både en-til-en, men også med grupper, i tillegg til at han holder foredrag – nå i samarbeid med prinsesse Märtha Louise.

– Jeg ble valgt da jeg var rundt fem år gammel, men faren min hadde strenge regler rundt dette, sier Verrett i et intervju med L’Offisiel i 2018.

Sjamanen startet derfor ikke treningen sin før han var 11 år gammel, forteller han, og sier at faren var opptatt av at sønnen skulle få leve et så normalt liv som mulig, i motsetning til det faren selv hadde hatt: I det øyeblikket du går inn i sjamanverdenen, blir du sett på som et utskudd, forteller Verrett.

Moren sa han ville treffe en prinsesse

Første gang Durek delte et bilde av ham og prinsesse Märtha Louise sammen, var allerede i høst. Hvor lenge de to egentlig har vært kjærester, er foreløpig ikke kjent.

Prinsessen og sjamanen skal reise rundt i Norge og Danmark og holde kurs i selvrealisering i mai, og i april stilte de opp på «Skavlan» for å snakke om dette. I ettertid gikk prinsessen ut mot måten programmet var klippet på.

Ifølge nettstedet Soulnectar er faren til Durek fra Haiti og moren er norsk-indisk. Og 21. februar skriver Verrett selv på Instagram at moren hans tidligere har sagt at han ville treffe en prinsesse:

– Da jeg var tenåring sa moren min at noen fra slekten hennes (til Märtha, red.anm.) ville finne meg og gi meg masse glede. «Hvem da ?», spurte jeg henne, og hun sa «en prinsesse, står det under et bilde av prinsessen.

– En prinsesse? OK, mamma – du er morsom, svarte jeg, skriver han videre.

Videre står det at Verretts mor hadde rett. Han beskriver Märtha som leken og innsiktsfull, og skriver at prinsessen har blitt nær familien hans, noe som «sier mye». «When we are together we are home», skriver han også:

Kirke-debatt

Én av opptredenene prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek skal ha sammen i høst, er en samtale i St. Petri-kirken i Stavanger 20. mai. Dette har allerede skapt debatt, skriver Stavanger Aftenblad. Dialogprestene Silje Trym Mathisen og Odd Kristian Reme skriver i et innlegg i avisen at samtalene mellom Durek og prinsessen handler om selvutkvikling og om kjærlighet.

– Det er stor forskjell på å åpne kirkerommet for sjamanisme, og å åpne kirkerommet for en person som er sjaman. Det vil ikke bli praktisert noen form for sjamanisme i kirkerommet, skriver de i avisen.

Prinsessen og sjamanen skal også ha opptredener i Tromsø 21. mai og Oslo 22. mai.

