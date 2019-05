BÆRER IKKE NAG: Til Se og Hør sier Behn at det er på tide å uttale seg om forholdet. Foto: Frode Hansen

Ari Behn om Märtha og Durek: – Jeg ønsker dem all lykke og kjærlighet de kan få

Märtha Loiuses eksmann letter på sløret for første gang etter at forholdet mellom prinsesse Märtha Louise og sjamanen Durek Verrett ble kjent.

– Egentlig vil jeg ikke si så mye rundt dette. Men det har vært en enorm pågang, så noe bør jeg vel kanskje si, sier Behn i tirsdagens utgave av Se og Hør.

– Jeg ønsker dem all lykke og kjærlighet de kan få, sier han.

VG har flere ganger forsøkt å få en uttalelse fra Ari Behn, men uten hell.

Bruddet mellom de to ble kjent 5. august 2016, og var det første kongelige bruddet på over 200 år i Norge.

Kongehuset har fått skryt for åpenheten rundt bruddet da det skjedde. Blant annet snakket Märtha ut om bruddet i en pressemelding fra kongehuset. Det kom også fram at kong Harald og dronning Sonja ville beholde et godt forhold til Behn i fremtiden.

– Vi er glad i Ari og er takknemlige for alt vi som familie har opplevet sammen, skrev de blant annet i pressemelding.

I pressemeldingen fra Märtha kom det frem at de avsluttet ekteskapet, men forble sammen i «foreldreskapet».

Etter at de gikk fra hverandre har Märtha Louise og Ari Behn hatt delt omsorg for de tre barna. Hun beholdt boligen i Lommedalen, og han kjøpte nytt hus i nærheten, kom det frem den gangen.

MYE MOTBØR: På grunn av sjamanvirksomheten til Durek Verrett og deres foredragsturné har det nye kjæresteparet måtte tåle mye uønsket oppmerksomhet. Foto: GORAN BOHLIN

Märtha og hennes nye kjæreste, sjamanen Durek Verrett, har møtt mye kritikk. Blant annet har Fædrelandsvennen ytret ønske om at hun sier fra seg dronningtittelen da de mener hun bruker den i kommersiell sammenheng.

De ble også nektet å holde foredrag i Stavanger Domkirke.

– Folk prøver å få oss til å fremstå som et klovnesirkus, prinsesse Märtha og meg, sa Verrett til TV 2 da dette ble klart.

Han fortalte også at han ikke hadde regnet med at norgesbesøket skulle få så mye oppmerksomhet. Samtidig har Forbrukertilsynet sagt at de vil følge med på foredragsturneen de to skal ha fremover.

Kongen på sin side er positiv til at hun har fått seg en ny kjæreste.

Publisert: 21.05.19 kl. 07:35 Oppdatert: 21.05.19 kl. 08:06