KAFFEKOPP: En av episodene fikk stor oppmerksomhet verden rundt etter at en kaffekopp fra Starbucks kom med i en scene.

780.000 signerte for å gjøre om siste sesong av «Game of Thrones»

Misnøyen med sesong 8 «Game of Thrones» er så stor at flere krever å få den endret.

«Ny innspilling av Game of Thrones sesong 8 med kompetente manusskrivere» – slik lyder underskriftskampanjen på Change.org som over 780.000 misfornøyde fans har signert under, melder BBC.

Underskriftskampanjen har fått støtte fra flere på sosiale medier.

– Jeg forstår at dette er «Game of Thrones», men ikke ødelegg åtte år med karakterbygning for noe som dere tror vil sjokkere og fryde oss. Det suger, skriver en.

– Historien har falt fra hverandre, og karakterene har blitt karikaturer av seg selv, skriver en annen.

«Game of Thrones» hadde sesongpremiere i april etter en pause i hele 2018. Men ikke alle er fornøyde med den nye sesongen.

– David Benioff og D.B. Weiss har vist at de er sørgelige inkompetente manusforfattere når de ikke har noe kildemateriale (det vil si bøkene) å falle på, står det i underskriftskampanjen.

Den nye sesongen har fått en del kritikk på sosiale medier. En av episodene fikk stor oppmerksomhet verden rundt etter at en kaffekopp fra Starbucks kom med i en scene. Kaffekoppen var blitt lagt igjen under innspilling.

– Latten som dukket opp i episoden var en feil. Daenerys hadde bestilt en urtete, skrev HBO i en pressemelding ifølge Variety.

Regissør Hauke Richter skrev til nettstedet at det ikke er uvanlig for gjenstander å dukke opp på settet ved en feil.

– Ting kan bli gjenglemt på settet. Kaffekoppen har blitt så blåst ut av proporsjoner fordi det ikke tidligere har skjedd på «Thrones».

Den populære serien, som hadde sesongpremiere 14. april, er sett av mer enn 38 millioner seere på lineære og digitale plattformer, har HBO opplyst.

HBO har ikke besvart på forespørsler rundt underskriftskampanjen, men både TV-serien og manusforfatterne får støtte fra andre.

– Hvis du ikke liker noe, så la det være og finn på noe annet som gjør deg glad, skrev manusforfatter Damian Holbrook på Twitter.

Det har til og med blitt opprettet en underskriftskampanje mot fans som reagerer på den nye sesongen: «Slutt å signere underskriftskampanjer som tvinger TV-serier og filmer til å oppfylle dine krav», heter den.

