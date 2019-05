OSLO-BESØK: Guns N’Roses spilte for et utsolgt Valle hovin i fjor sommer. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix

Guns N’ Roses saksøker ølbryggeri

Rockebandet liker dårlig at et Colorado-bryggeri selger en øl med navnet «Guns 'N’ Rosé».

Søksmålet ble levert inn til en domstol i Los Angeles torsdag, skriver Reuters.

Bandet anklager Oskar Blues Brewery for å prøve å sko seg på deres suksess og merkenavn, og hevder at bryggeriet ved å selge ølet under dette navnet antyder et slags offisielt samarbeid med Guns N’ Roses.

Bryggeriet, som ligger under Canarchy Craft Brewing Collective, skal ifølge søksmålet ha forsøkt å få patent på øl-navnet i fjor, men avsluttet forsøkene etter protester fra Guns N’ Roses. Likevel fikk bandet opplyst at ølet ville være i salg frem til mars 2020.

Bryggeriet skal også ha solgt luer, t-sjorter, ølglass, klistremerker og hodetørkler med logoen til «Guns 'N’ Rosé»-ølen, skriver CNN.

Guns N’ Roses skriver at ølbryggeriet har forårsaket «uopprettelig skade» på bandets merkenavn. De skriver også at ølbryggeriet med vilje gjennomfører ølsalget uten Guns N’ Roses-godkjennelse, og at de bruker deres prestisje og berømmelse, skriver AFP.

Bryggeriet har foreløpig ikke kommentert søksmålet, og heller ikke besvart henvendelser fra flere amerikanske medier og VG.

