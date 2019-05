VAR AKTUELL: Bahareh Letnes var én av dem som ble vurdert som deltager i 2020-versjonen av «Farmen kjendis». Foto: Tomm W. Christiansen

Bahareh Letnes ble droppet fra «Farmen kjendis»

Per Sandbergs kjæreste var høyaktuell som deltager i TV 2s suksess-reality. Men til slutt fikk hun ikke plass.

Innspillingen av «Farmen kjendis» er i full gang, og tidligere lørdag ble det klart hvem som deltar i den fjerde utgaven av programmet. Til VG avslører deltager og tidligere fiskerimister Per Sandberg (59) at også kjæresten Bahareh var tiltenkt en plass i programmet.

– Ja, det var tanken i utgangspunktet, sier han til VG.

Det er ikke kjent hvor nære Bahareh Letnes faktisk var til å få delta i programmet sammen med Per Sandberg. Ifølge «Farmen kjendis»-deltageren var det ett argument som veide spesielt tungt, nemlig at de ved å være to på gården allerede ville vært en sterk allianse.

– Ja, det var konkurransefortrinnet som var avgjørende, erkjenner Sandberg.

– Var hun interessert i å være med selv da?

– Ja, hun hadde lyst til det. Hun har etter hvert fått veldig lyst til å utfordre forskjellige barrierer, som hun gjorde da vi deltok i «Charterfeber». Jeg har prøvd det meste, men hun har nesten ikke prøvd noe som helst, forteller han.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis», Alex Iversen, bekrefter at produksjonen var i kontakt med Bahareh Letnes i castingprosessen.

– Vi har snakket med over 200 aktuelle deltagere til årets «Farmen kjendis», og det er riktig at Bahareh er én av dem. Det er en komplisert jobb å få på plass den riktige miksen av deltagere, og denne gangen ble det dessverre ikke plass til henne, i likhet med veldig mange andre gode kandidater, medgir Iversen, som er svært fornøyd med sammensetningen av årets deltagere.

– Vi er utrolig fornøyd, og vi mener at vi igjen har klart å samle et lag med spennende personligheter som vi håper og tror kommer til å bli interessant å følge på skjermen på nyåret, sier han til VG.

VG har vært i kontakt med Bahareh Letnes, som bekrefter at hun fikk tilbud om å være med.

– Men så fikk jeg beskjed om at det likevel ikke ble noe, sier hun.

BLID GJENG: Triana Iglesias, Gunilla Persson og Per Sandberg er alle med i den neste utgaven av «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen

Publisert: 25.05.19 kl. 15:24