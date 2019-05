Prins Harry og hertuginne Meghan viser frem sønnen for første gang

Her er bildene verden har ventet på: Den nyfødte sønnen til hertugen og hertuginnen av Sussex - og de stolte foreldre, Meghan og Harry. - Det er stort å være foreldre, sier prins Harry.

Det var prinsen selv som bar barnet da hertugparet møtte pressen . Den lille gutten kom til verden tidlig morgen mandag og veide da 3260 gram. De første bildene er tatt i St George's Hall på Windsor Castle.

– Det er magisk, det er ganske fantastisk. Og jeg har de to beste guttene i verden, så jeg er veldig lykkelig, sier hertuginne Meghan ifølge Sky News.

Hun legger til:

– Han er veldig rolig, og har bare vært en drøm.

– Alle sier at babier forandrer utseende så mye i løpet av de første to ukene. Jeg synes han forandrer seg hver eneste dag, sier den nybakte pappa.

Meghan benyttet anledningen til å takke for alle gratulasjoner.

– Det betyr så mye for oss, sier hun.

Meghan sier videre at hun gleder seg veldig til vise frem det lille barnet til resten av familien.

SLIK SER HAN UT: Foreløpig er det ikke kjent hva den lille gutten skal hete. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

«Både babyen og hertuginnen har det bra, og paret takker folket for engasjementet og støtten gjennom denne veldig spesielle tiden. Flere detaljer kommer de nærmeste dagene», het det i en oppdatering på hertugparets instagramkonto .

Onsdag formiddag var dronningen ifølge Sky News på Royal Windsor Horse Show hvor hun fikk mange gratulasjoner.

– Livet er godt, Deres Majestet, var det en som sa.

– Ja, tusen takk, svarte dronningen smilende.

NYBAKTE FORELDRE: Hertugparet med det nyfødte barnet. Foto: Dominic Lipinski / PA Wire

Det er ventet at hun skal møte sitt nye oldebarn, som for øvrig er hennes åttende, i løpet av onsdag. Bestefar Charles er på offisielt besøk i Tyskland sammen med Camilla, hertuginnen av Cornwall.

– Men vi gleder oss veldig til å treffe han når vi kommer hjem igjen, sier Charles under en pause i Berlin onsdag ifølge Sky News

Etter at nyheten om at prins Harry og hertuginne Meghan skal vise frem sønnen sin onsdag, begynte trofaste rojalister å samle seg i gatene i Windsor i håp om å få et lite glimt av den lille gutten.

Da prins Harry ble født 15. september 1984 på St. Mary’s Hospital i London, viste prins Charles og prinsesse Diana frem den nyfødte prinsen på sykehustrappen dagen etter. Akkurat som de hadde gjort det to år tidligere da prins William ble født.

FAMILIEBILDE: Dette bildet av prins Harry med mamma Diana, pappa Charles og storebror William er tatt rund tre uker etter at han var født. Foto: ASSOCIATED PRESS

Storebror prins William har fulgt den samme kongelige tradisjonen med sine tre barn. Meghan og Harry har valgt å bryte med denne tradisjonen og gjør det på sin måte. Angivelig er det Meghan som har vært motvillig til å gjøre det på «gamle» måten.

Prins William møtte pressen utenfor sykehuset like etter fødslene. Da prins Harry mandag ettermiddag møtte pressen, var det utenfor hestestallen ved Windsor Castle. Men han var ikke noe mindre entusiastisk enn storebror har vært før ham.

– Vi er begge overveldet. Det var fantastisk. Absolutt utrolig. Jeg er så stolt over min kone, sier han ifølge Sky News.

Sønnen kom til verden tidlig mandag morgen 6. mai og veide 3260 gram.

DAGEN DERPÅ. Prinsesse Diana, prins Charles og lille nyfødte Harry på vei hjem fra klinikken dagen etter fødselen.- Foto: ASSOCIATED PRESS

– I utgangspunktet blir den nyfødte ikke prins, men Lord, eller kanskje Jarl. Dronningen bestemmer. Men han kan bli prins en gang, når farfar Charles blir konge, opplyser kongehusekspert Kjell Arne Totland til VG.

Helt siden hertugparet for noen uker siden informerte om at de ville holde fødselen hemmelig frem til de selv hadde fordøyd og feiret begivenheten i fred og ro, har mediene rapportert om at Meghan ønsket å føde hjemme i parets bolig på Frogmore Cottage.

Tirsdag skrev imidlertid Daily Mail, The Sun og The Mirror at Meghan måtte føde på sykehuset, og at sønnen så dagens lys, trolig på privatsykehuset Portland sentralt i London. Det er ofte her de rike og berømte velger å føde, og en normal fødsel skal der angivelig ha en prislapp på om lag 170.000 kroner. Prinsessene Beatrice og Eugenie, kusinene til prins Harry, ble født der.

Publisert: 08.05.19 kl. 13:33 Oppdatert: 08.05.19 kl. 13:56