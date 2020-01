Bradley Cooper og Brad Pitt på «The National Board of Review Annual Awards Gala» Foto: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Brad Pitt om Bradley Cooper: – Jeg ble edru på grunn av denne fyren

Brad Pitt vant pris for beste birolle under «The National Board of Review Annual Awards Gala» i New York onsdag kveld.

Det var «A Star is Born»-stjernen Bradley Cooper som delte ut prisen til kompisen. Ifølge Vulture ga han en sterk introduksjon til skuespillerkollegaen Brad Pitt. Han fortalte at han hadde bedt venner beskrive skuespilleren:

«Det var integritet og det var hans sjel. Dette, kombinert med en nysgjerrighet for å vokse og en enestående arbeidsmoral, er filmskapers drøm. For når du tar disse tingene for å legemliggjøre en karakter, kan du få øyeblikk som bare kan krystallisere en hel essens i en film, som måten en karakter hviler hånden på rattet til en bil slik Cliff Booth gjør i «Once Upon a Time i Hollywood».

Pitt vant altså nok en pris for «beste birolle» for sin rolle som Cliff Booth i filmen «Once Upon a Time in Hollywood».

Og på overraskende vis skal Pitt ha åpnet om sin edruelighet mens han mottok prisen:

– Takk, Bradley. Bradley la nettopp datteren sin i seng og løp deretter bort hit for å gjøre dette. Jeg ble edru på grunn av denne fyren. Og hver dag har vært lykkeligere siden.

Det var først i 2017 at skuespilleren snakket om sin edruelighet i GQ Style. Nylig skal Pitt også ha fortalt til New York Times at han brukte halvannet år i Anonyme Alkoholikere. Dette var etter Angelina Jolie søkte om skilsmisse fra Pitt i 2016.

45 år gamle Cooper skal selv ha vært edru siden han var 29 år.

Dette var ikke Brad Pitts første pris i år. Han mottok også pris under årets Golden Globe for beste mannlige birolle, for samme film «Once Upon a Time in Hollywood».

Publisert: 10.01.20 kl. 19:26

