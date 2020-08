Addion Rae har 55 millioner følgere på TikTok. Foto: AFP/Jon Kopaloff

Addison Rae beskyldt for plagiat

TikTok-stjerne Addison Rae (19) skal slipper i dag sitt eget sminkemerke. Nå blir hun anklaget for plagiat av en annen influencer.

Nå nettopp

Rae, med sine 55 millioner følgere på TikTok, lanserer i dag sminkemerket «Item Beauty». Det er slagordet på et av produktene som har skapt reaksjoner allerede før det er lagt ut for salg, melder Dexerto.

Les også: D'Amelio-søstrene slipper sminkemerke

På et av produktene står det «I love you, say it back», noe Instagram-influencer Indy Blue har reagert på.

Blue eier klesmerket «Lonely Ghost», som har akkurat det samme slagordet på noen av klesplaggene. Nå beskylder hun Rae for plagiat.

Fikk du med deg denne? TikToker kritiseres for «blackface»

Dette kan være en tilfeldighet, men Blue reagerer fordi Rae nylig brukte klærne hennes i en TikTok-video.

Selv om kolleksjonen ikke er til salgs enda har flere produkter blitt vist på merkets egne Instagram-konto.

For noen dager siden postet Blue en kommentar under en Instagram-post, hvor hun ga uttrykk for skuffelsen over det hun mener er plagiat. Hun skriver at hun er lei seg fordi hennes klesmerke er et lite merke, og at hun var veldig glad da TikTok-stjernen postet en video i hennes klær.

Foto: @indyblue_

Senere kommenterer Blue igjen at hun ikke er sur for hendelsen, men at det er en uheldig situasjon for hennes klesmerke.

Videre skriver hun at situasjonen nå tas utenfor offentligheten. Rae har ikke selv kommentert saken.

Publisert: 11.08.20 kl. 12:41

Les også

Mer om Tiktok Instagram Influencer

Fra andre aviser