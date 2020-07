LAVERE AKTIVITET: Selskapsregnskapet til Sigrid Bonde Tusvik, her avbildet i forkant av programlederjobben under Gullruten tidligere i sommer, tyder på en lavere aktivitet i 2019 enn året før. Foto: Maiken Svendsen

Sigrid Bonde Tusvik: Halverte overskuddet etter «friår»

Etter et rekordår i 2018 halverte komiker Sigrid Bonde Tusvik (40) overskuddet i 2019 fra 3,3 millioner kroner til 1,5 millioner.

Det viser ferske regnskapstall fra Brønnøysundregistrene for Bonde Tusviks selskap Sigtus AS.

Driftsinntektene i fjor – 2, 8 millioner kroner – var også mer sparsommelige i forhold til året før da komikeren hadde inntekter på 4,6 millioner kroner. Regnskapet viser også at Sigrid Bonde Tusvik likevel sitter på et selskap med solid og trygg økonomi. Selv tok hun ut drøyt 700.000 kroner i lønn i fjor.

Ifølge Sigrid Bonde Tusvik selv var inntektsfallet nøye planlagt.

–Jeg satte av hele fjoråret til å skrive heksesoloshowet jeg skal ha premiere på i år, så dette var en nøye beregnet nedgang. Jeg tok rett og slett et slags friår fra show og turné som jeg har hatt gående siden jeg fødte mitt første barn, sier hun til VG.

En ting som Sigrid Bonde Tusvik imidlertid ikke hadde regnet med, var utbruddet av coronaviruset i mars.

– Det er selvfølgelig litt dumt å halvere inntekt når corona kom året etter, så dette skal selvsagt aldri skje igjen. Jeg har sagt til mann og barn at jeg nå setter meg på sopelimen og kjører show et par år til, så de har skjønt konseptet med freelance-komiker nå, sier Bonde Tusvik som tidligere i år blant annet var programleder for Gullruten sammen med VGTVs Morten Hegseth.

For halvannet år siden ble det også kjent at Sigrid Bonde Tusvik skulle etablere det reklamefrie kvinnemagasinet Altså sammen med prosjektets initiativtager Ida Eliassen-Coker. I mai i år gikk hun også inn på eiersiden med 25 prosent av aksjene i Altså-utgiver Iec Publishing AS.

Dette selskapet tjente 4,6 millioner kroner i sitt første år, men hadde samtidig kostnader på over 6 millioner, slik at underskuddet i 2019 ble på nær 1, 5 millioner kroner.

Tidligere i sommer meddelte Ida Eliassen-Coker til Dagens Næringsliv at de ønsker å selge 20 prosent av aksjene i Iec Publishing. Der verdsetter Eliassen-Coker selskapet til rundt 25 millioner kroner.

Sigrid Bonde Tusvik har som de aller fleste utøvende kunstnere hatt færre oppdrag i 2020. I mai fikk hun føle coronakrisen på kroppen da kafeen hun var medeier i, Oslo K, gikk konkurs.

