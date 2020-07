PÅ KANT MED PAPARAZZIENE: Prins Harry og hertuginne Meghan i London 5. mars. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Harry og Meghan med søksmål: Hevder paparazzier har tatt dronebilde av sønnen

En ikke-navngitt fotograf skal ha tatt et dronebilde av hertugparets ett år gamle sønn Archie i familiens nye hjem i Los Angeles.

Bildet skal ha blitt under under corona-nedstengningen.

I et søksmål som ifølge BBC ble levert inn til retten i Los Angeles i California i USA torsdag, hevder prins Harry og hertuginne Meghan at privatlivet deres er blitt invadert. I søksmålet står det at oversiktsbilder fra bakgården deres der blant annen sønnen Archie (1) er med, må ha blitt tatt med drone.

– Alle individer og familiemedlemmer i California har retten til privatliv i hjemmet. Ingen droner, helikoptre eller telelinser kan ta fra dem den retten, sier hertugparets advokat Michael Kump i en uttalelse.

Advokaten har ifølge New York Times tidligere jobbet for kjendiser som Kim Kardashian West.

Det britiske hertugparet flyttet for noen måneder siden til Los Angeles, der de skal ha tatt tilhold i en luksuriøs villa i Beverly Hills eid av stjernen Tyler Perry.

I det ferske søksmålet skriver Meghan og Harry ifølge BBC at de fotfølges av paparazzifotografer i sin nye hjemby, og at det blant annet er blitt laget hull i sikkerhetsgjerdene deres. De skriver også at de plages av fotografer som flyr over dem i helikoptre.

– Hertugen og hertuginnen av Sussex saksøker fordi de vil beskytte sin unge sønns rett til et privatliv i sitt eget hjem, uten å bli invadert av fotografer, og for å avsløre og stoppe de som tjener på disse ulovlige handlingene, sier advokaten Michael Kump.

Harry og Meghan gikk i oktober i fjor til sak mot den britiske tabloidavisen Mail on Sunday, etter at avisen publiserte deler av et brev Meghan skrev til sin far Thomas Markle.

I forbindelse med søksmålet gikk prins Harry hardt ut mot det han kalte en «hensynsløs tabloidpresse», og sa at kona har blitt et av de siste ofrene for deres kampanjer:

– Min største frykt er at historien gjentar seg. Jeg har mistet min mor, og nå ser jeg at min kone blir offer for de samme mektige kreftene.

Publisert: 24.07.20 kl. 04:55 Oppdatert: 24.07.20 kl. 05:37

