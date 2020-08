RETTSSAK: Hertuginne Meghan Markle saksøker den nasjonale avis og nettstedutgiveren i Storbritannia, Associated Newspapers. Foto: Doug Peters / Doug Peters

Hertuginne Meghan vant mot Daily Mail

Meghan (39) har i en britisk rettsinstans vunnet frem mot Daily Mail.

Hertuginne Meghan krevde et rettslig forbud mot at hennes venninner som ga et anonymt intervju til det amerikanske magasinet People navngis.

Saken har bakgrunn i krangelen og den påfølgende rettslige striden rundt et brev Meghan skrev til sin far, Thomas Markle (75), i fjor. Hertuginnen mener ifølge kravet hun nå skal ha fremsatt, at tabloidavisen ville identifisere fem av hennes venninner i forbindelse med rettssaken.

Etter at kilder nær Meghan lekket innhold fra brevet til det amerikanske kjendismagasinet People Magazine, valgte pappa Markle å gi Mail on Sunday innsyn i hele det aktuelle brevet.

Saksøker britisk avisutgiver

I artikkelen i People, som ble publisert i fjor, snakket vennene ut om mobbingen mot Meghan.

En av vennene fortalte at Meghan var knust over måten faren omtalte henne i mediene på. Hertuginnen har sagt at vennene stilte i intervju uten at hun visste om det.

Selv om Meghan vant frem for denne gang, advarte dommeren om at vennenes identitet kan bli offentliggjort i fremtiden.

Identiteten er kjent for dommeren, men skal ikke oppgis nå, heter det i de offisielle rapportene om den pågående rettssaken. Hertuginnen saksøker Associated Newspapers (ANL), som publiserer The Mail On Sunday og MailOnline, over krenking av privatlivet. Hun tapte det første slaget som sto mot Mail on Sunday.

I januar i år offentliggjorde prins Harry og hertuginne Meghan at de trekker seg tilbake fra mange kongelige plikter.

