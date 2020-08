SNAKKER UT: Michelle Obama har startet podkast og deler åpenhjertig sine tanker med lytterne. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Michelle Obama: Har hatt en mild depresjon

Den tidligere førstedamen åpner opp om egen psyke, og sier at hun som følge av de siste månedene har hatt en mild depresjon.

Det er i onsdagens episode av «The Michelle Obama Podcast» at den tidligere førstedamen åpner seg opp om egen psykisk helse, og forklarer at hun har slitt som følge av coronapandemien, rasisme og Trump-administrasjonen håndtering.

– Jeg har hatt å gjøre med en mild form for depresjon, sier hun om coronapandemien, og legger til at det å prøve opprettholde en rutine i hverdagen har hjulpet henne å takle det.

Det var i slutten av juli at Michelle Obama (56) kastet seg på podkastbølgen og lanserte sin egen.

– Ting føles tungt

– Jeg våkner opp midt på natten fordi jeg bekymrer meg over noe, eller fordi ting føles tungt, sier hun i i denne ukens podkastepisode, som er gjestet av den prisvinnende journalisten Michele Noris (58).

Obama diskuterte også demonstrasjonene som spredde seg i USA som følge av George Floyds dødsfall tidligere denne sommeren.

– Det er utmattende å våkne opp til enda en historie om en svart mann eller person som på en eller annen måte blir dehumanisert, eller skadet, drept eller feilaktig anklaget, sier hun.

Hun legger til at dette har følt til en tung bør og at bekymringene har ført til at hun sliter med å sove.

Michelle Obama delte også sin frustrasjon over mennesker som nekter å bruke munnbind.

– Det er nesten som om det er en grense for hva vi vil ofre, og etter en måneds tid så ble vi bare lei av viruset. Det har vært skuffende å se så mange mennesker som er lei av å være hjemme bare fordi viruset ikke påvirker dem, fortsetter Obama i podkasten.

På torsdag tok hun til Instagram for å berolige sine 40.8 millioner følgere på billeddelingsappen, etter tilbakemeldinger hun fikk på podkastepisoden.

«Jeg vil bare høre hvordan det står til med dere, fordi mange av dere har lurt på hvordan det går med meg etter å ha hørt denne ukens podkast,» starter hun, og understreker videre at hun har det bra.

«Ikke vær redd for å tilby de rundt deg en skulder å lene seg på, og ikke vær redd for å spørre om en selv,» avslutter hun.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Etter at ekteparet Obama forlot Det hvite hus, har de forfulgt flere kreative prosjekter.

Michelle Obama har blant annet publisert sine bestselgende memoarer. Ekteparet har også gitt ut en dokumentarfilmserie på Netfix, gjennom produksjonsselskap Higher Ground Production som de lanserte i 2018.

Spotify-podkasten er den tidligere førstedamens seneste kreative virksomhet. Den er et samarbeid mellom Higher Ground Production og Spotify, og fokuserer på «meningsfylt forhold og samtaler» delte Spotify i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

Hennes første gjest i podkasten var ektemannen, tidligere president Barack Obama (59). Kommende gjester inkluderer blant annet den tidligere førstedamens mor og bror.

Publisert: 07.08.20 kl. 11:38

