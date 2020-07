BIPOLAR: Rapperen Kanye West har lenge vært åpen om sin psykiske lidelse. Her fra hans første valgkampmøte i Sør-Carolina søndag. Foto: RANDALL HILL / X02905

Kim Kardashian forsvarer Kanye etter Twitter-utbrudd – ber om medfølelse

Rapperen Kanye West skrev onsdag på Twitter at han hadde forsøkt å skille seg fra kona Kim Kardashian. Nå ber hun om forståelse for ektemannens bipolare lidelse.

For mindre enn 10 minutter siden

– De som står Kanye nær kjenner hjertet hans, og forstår at ordene hans ikke alltid henger sammen med intensjonene han har, skriver Kim Kardashian West i en Instagram-story onsdag.

Uttalelsene hennes kommer i kjølvannet av at West natt til tirsdag uttalte at kona hadde prøvd å «låse han inne», og at han hadde forsøkt å ta ut skilsmisse mot henne.

Første kommentar om lidelsen

– Han er en utmerket, men komplisert person som må leve med denne lidelsen i tillegg til presset som følger med å være en kunstner og en svart mann, skriver Kardashian.

På det sosiale mediet forteller hun at dette er første gang hun kommenterer ektemannens bipolare lidelse i det offentlige rom.

forrige







fullskjerm neste

Tidligere har hun ønsket å verne om barnas og Wests privatliv, men mener vrangforestillinger rundt diagnosen gjør at hun må uttale seg.

– Å leve med bipolar lidelse verken svekker eller ugyldiggjør drømmene hans drømmer og kreative ideer, samme hvor uoppnåelige de kan virke. Det er en del av hans geni, og vi har alle sett mange av drømmene hans bli virkelighet.

West lanserte i starten av juli sitt kandidatur som presidentkandidat i høstens valg i USA.

Siden har det hersket forvirring om hvorvidt han mener alvor, men han har søkt om å få stille til valg i delstaten Oklahoma. Samtidig skal han ikke ha gjort den nødvendige registreringen for å stille i som kandidat i Sør-Carolina.

– Maktesløse

Kim Kardashian skriver i sitt innlegg at det er begrenset hva hun og resten av familien kan gjøre for å hjelpe West med å komme seg gjennom de tunge periodene.

– De som forstår psykisk sykdom vet at familien rundt er maktesløse så fremt vedkommende ikke er mindreårig, forteller hun.

– Folk som ikke er klar over hvordan denne lidelsen oppleves kan være fordomsfulle. De forstår ikke nødvendigvis at vedkommende selv må søke hjelp, samme hvor mye familier og venner jobber forsøker å hjelpe.

EKTEPAR: Kanye West skrev på Twitter at han ville skille seg fra kona Kim Kardashian. Innlegget ble slettet kort tid etter. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Kardashian ber om «nåde» og «medfølelse» for de som lever med psykisk sykdom.

– Jeg ber om at media og offentligheten gir oss den medfølelsen vi trenger for å komme oss gjennom dette. Takk til alle som har uttrykt bekymring for Kanyes velbefinnende og for at dere forstår, avslutter hun innlegget.

Kanye West har slettet de fleste av Twitter-meldingene fra ubruddet tirsdag.

Publisert: 22.07.20 kl. 18:20

Les også

Fra andre aviser