PREGET: Felicity Huffman sammen med sin kjente skuespillerektemann William H. Macy til retten i Boston tidligere i september. Foto: JOSEPH PREZIOSO / AFP

Felicity Huffmans datter får ta eksamen på nytt etter eksamensskandale

Den prisbelønte skuespilleren ble tidligere i september dømt for svindel og bedrageri for å ha brukt ulovlige metoder for å sikre den eldste datteren skoleplass.

Nå nettopp







Felicity Huffman (56), kjent fra blant annet «Frustrerte fruer», ble i mars tiltalt for svindel og bedrageri for å ha brukt ulovlig metode for å sikre den eldste datteren skoleplass. Huffman ble i september dømt til 14 dager fengsel, bot på 280.000 kroner og 250 timer samfunnsstraff.

Huffman erkjente i april at hun betalte en mann 134.000 kroner for at han skulle rette svarene til datteren på en opptaksprøve, og at det var på denne måten datteren ble sikret skoleplass. Mannen skal ha også ha gitt datteren ekstra tid under eksamen.

Søndag melder TMZ at datteren Sophia Macy får en ny sjanse til å ta eksamen, fordi det ikke er sikre beviser på at datteren var involvert i jukset.

Huffman skal sone fengselsstraffen i slutten av oktober, men det er foreløpig ikke kjent hvilket fengsel skuespilleren skal sone i.

Erklærte seg skyldig

Totalt 50 personene ble i mars tiltalt for å ha brukt ulovlige metoder i opptakene til flere universiteter og skoler, blant annet ved hjelp av bestikkelser.

Den angivelige svindelen dreier seg om å ha sikret idrettsstudenter plass på eliteuniversiteter, uavhengig av om de var kvalifisert eller ikke.

Etterforskningen har fått navnet «Operation Varsity Blues».

– Jeg erklærer meg skyldig i anklagen som er rettet mot meg fra statsadvokatens kontor. Jeg aksepterer full og helt min skyld, og med dyp anger og skam over hva jeg har gjort, aksepterer jeg fullt ansvar for mine handlinger og jeg vil akseptere konsekvensene handlingene vil få, sa Felicity Huffman tidligere i en uttalelse, ifølge bransjenettstedet Deadline.

Her er fra da Huffman vant en Golden Globe for beste kvinnelige hovedrolle:

Publisert: 29.09.19 kl. 19:29







