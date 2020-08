Foto: Christopher Weber / AP

TikTok-stjerner tiltalt etter coronafest

Bryce Hall og Blake Gray klarte risikerer fengsel for å ikke holde seg i skinnet under coronapandemien.

De to har millioner av følgere på TikTok, og har også tidligere vært i trøbbel. Bryce Hall ble arrestert for narkotikabesittelse tidligere i år.

Nå risikerer han han, og TikTok-kompisen Blake Gray nesten 20.000 kroner og ett år i fengsel. Grunnen er at de gjentatte ganger har arrangert store fester. Statsadvokat Mike Feuer i Los Angeles kaller oppførselen til ungguttene ekstremt uansvarlig. Det skriver BBC.

Fredag ble de siktet etter å ha overtrådt en ny coronalov som forbyr store fester.

Feuer uttalte på en pressekonferanse fredag at slike fester er potensielle «superspredere»

– Hvis du har til sammen 19 millioner følgere på TikTok, da bør du midt en krise være et forbilde for god oppførsel og væremåte fremfor å åpenlyst bryte loven og poste videoer om det, slik det later til å ha skjedd her.

Både 8. og 14. August avholdt de to fester på store eiendommer de hadde leid, og begge festene endte med besøk fra politiet.

Flere enn 683.000 er smittet med coronaviruset i California, og mer enn 12.000 har mistet livet.

Bryce Hall har selv innrømmet å ha dummet seg ut, ifølge TMZ.com.

– Jeg fortjente det. Nå må jeg ta konsekvensene.

