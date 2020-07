GRAVID: Tone Damli venter barn nummer to. Foto: Mattis Sandblad

Tone Damli avslører babyens kjønn

I et innlegg på Instagram sier Tone Damlis datter at hun skal få en lillebror.

«Jeg skal bli storesøster til en gutt», sier Billie i videoinnlegget publisert mandag.

«Blir det gøy?», spør Damli.

«Ja», sier hun og smiler.

«Har mamma begynt å få stor mage?», spør Damli.

«Ja», svarer Billie og ler.

Seks år etter at hun fødte datteren, røpte Damli torsdag 30. april at hun er svanger på ny.

Også dette meddelte hun i en Instagram-video, da sammen med Billie og samboeren Markus Foss.

Nyheten ble godt mottatt av følgerne hennes. Antallet kommentarer på Insta-postene hennes passerer bare unntaksvis 100: Posten om ny baby på gang har over 1700 kommentarer.

«Du kan kalle meg hormonella», skrev Damli i en post på samme plattform søndag. Videre skriver hun at hun knapt kjenner igjen seg selv, og at hormonene er det mest frustrerende med denne graviditeten.

Hun skriver at hun forstår at hun for tiden er krevende å ha med å gjøre. Hun beklager til kjæresten og kommer også med en annen beklagelse:

«Og sorry til han bak skranken på posten som eg klikka på her for litt sidan. Noke andre som kjenner seg att?» spør hun i slutten av innlegget.

Skapte debatt

Da hun fikk sitt første barn ble det også viet stor oppmerksomhet. Nyheten skapte dog en viss debatt, siden fødselen ble kunngjort av spillselskapet Betsson, som Damli samarbeidet med på den tiden.

Både Betsson og Damlis management benektet at det forelå noen avtale om å formidle private nyheter om artisten.

