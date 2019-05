GIFTET SEG: Joe Jonas og Sophie Turner tilbrakte 1. mai på et ekteskapskapell i Las Vegas. Foto: Steven Bergman / AFF

Joe Jonas og Sophie Turner giftet seg i Las Vegas

Superparet skaffet seg ekteskapslisens ved et kapell onsdag.

Nå nettopp







Ikke bare er Sophie Turner (23) aktuell i den siste sesongen av « Game of Thrones », og Joe Jonas (29) aktuell i Jonas Brothers-comebacket. De to skal nå ha blitt smidd i hymens lenker ifølge amerikanske medier, blant andre People.

Paret skal ha dratt rett til et kapell i Las Vegas etter prisutdelingen Billboard Music Awards. En av dem som har dokumentert vielsen på Snapchat er dem amerikanske DJ-en Diplo, som har filmet Sophie Turner på vei inn i kapellet med brudeslør og hvit kjole. Hun blir tatt imot av en smilende Jonas, som er kledd i grått. Brødrene Nick og Kevin sto ved siden av ham ved alteret.

les også Sophie Turner slet med depresjoner under innspillingen av «Game of Thrones»

En Elvis-imitator skal ha viet paret, som selv ikke har kommentert bryllupet i amerikanske medier.

Jonas avslørte for James Corden i mars at de hadde bestemt seg for en dato, og at bryllupet ville finne sted i løpet av året.

– Vi kommer til å ha et sommerbryllup, noe jeg ser frem til. Det kommer til å bli veldig gøy, sa han.

«Game of Thrones»-kollega Maisie Williams avslørte i fjor at hun hadde blitt spurt om å være forlover i bryllupet til bestevenninnen Turner. Det er usikkert om hun var til stede under seremonien onsdag.

les også Game of Thrones-skuespiller: - Jeg vet hvordan sesong åtte slutter

Paret annonserte forlovelsen i oktober 2017, etter å ha datet minst et års tid. De har holdt en forholdsvis lav profil, og kun blitt fotografert sammen på den røde løperen et fåtall ganger, senest ved premieren på den åttende sesongen av «Game of Thrones».

Publisert: 02.05.19 kl. 08:00