OMSTRIDT: Sophie Elise Isachsen er både berømt og kontroversiell. Her under «Debatten» på NRK i mars. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Sophie Elise viser frem arrene etter brystoperasjonen

Tre og en halv måned etter at hun la seg under kniven for å fjerne silikoninnleggene, poster toppbloggeren (24) bilde av merkene etter inngrepet.

Sophie Elise Isachsen har over 408.000 følgere på Instagram. Påskeaften la hun ut et bilde av overkroppen, der alle kan se tydelige arr etter inngrepet i januar i år.

Instagram-profilen er lukket, men VG har fått tillatelse til å gjengi bildet.

Teksten som følger, er på engelsk. Der forklarer influenseren at hun ikke poster innlegget for «å være kul».

«Vi vet alle at jeg bryr meg (veldig mye) om hvordan jeg ser ut, og at jeg setter en urealistisk standard for meg selv», skriver hun.

«Men jeg er bare glad for at dette er en av de tingene jeg er stolt over, og liker ved meg selv hver dag, uansett dagsform», skriver bloggeren og forfatteren, som i mange år har delt svært personlige og intime detaljer om livets opp og nedturer.

BRYSTOPERERT: Sophie Elise liker arrene sine og viser dem nå frem til alle. Foto: Privat

På spørsmål fra VG om hvorfor det er viktig for henne å vise bilde av operasjonsarrene, svarer Sophie Elise på SMS:

«Det er ikke «viktig» for meg å vise dem, men det er bare noe jeg ikke bryr meg så mye om».

Hun opplyser at hun synes merkene etter inngrepet er «fascinerende».

«Jeg synes de faktisk er litt fine», sier hun til VG.

Sophie Elise, som ofte får kritikk for sine mange kirurgiske inngrep, vil imidlertid ikke love at hun aldri kommer til å operere inn nye implantater i fremtiden.

«Man skal aldri si aldri», for jeg aner ikke hva jeg kommer til å føle om 10 år, liksom. Men jeg er skikkelig fornøyd slik det er nå, og jeg angrer ikke på avgjørelsen», forsikrer hun.

Under den ferske Instagram-posten strømmet det ganske raskt på med kommentarer. De aller fleste sender sympatierklæringer.

Sophie Elise var i utgangspunktet ikke direkte misfornøyd med sin forstørrede byste. Et halvt år før hun opererte bort silikonen, skrev hun på bloggen sin at hun mente de var perfekte i utseende, form og størrelse. Problemet var at de var blitt så steinharde, at de ga henne ubehag.

Publisert: 20.04.19 kl. 21:55