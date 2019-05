PÅ PREMIERE: Peter Mayhew under premieren til «Star Wars: The Force Awakens» i Los Angeles i 2015. Foto: AP

«Star Wars»-legenden Peter Mayhew er død

Familien melder at Peter Mayhew, som spilte «Chewbacca», døde tirsdag. Han ble 74 år gammel.

Familien bekrefter i en uttalelse på Twitter at stjernen døde hjemme i Texas, og at han hadde dem ved sin side.

Mayhew ble 74 år gammel.

– Han ga hele seg i rollen som «Chewbacca», og det syntes i filmene. Men for ham var «Star Wars»-familien så mye mer enn en rolle i en film, skriver familien i uttalelsen.

Mayhew er født og oppvokst i England, og jobbet på et sykehus i London da han ble oppdaget av regissør George Lucas og fikk en rolle i «Star Wars» 1977.

ORIGINALENE: Kenny Baker, Anthony Daniels, Peter Mayhew, Carrie Fisher, Harrison Ford og Mark Hamill under innspillingen av en spesialsending om «Star Wars hos TV-kanalen CBS i 1978. Foto: AP

De skriver at Mayhew utviklet livsvarige vennskap med de andre skuespillerne i filmene, og at han har brukt tre tiår på å reise rundt i verden og møte fans.

Mayhew hylles nå av sine «Star Wars»-kolleger. Harrison Fordi skriver i en uttalelse gjengitt av ABC at karakteren Chewbacca var en viktig del av filmens suksess.

– Vi var venner i over 30 år, og jeg elsket ham, skriver han og legger til:

– Han skjønte hvor viktige fansen var for filmenes suksess og han var alltid hengiven overfor dem. Jeg og millioner av andre vil aldri glemme Peter og hva han ga oss.

Mark Hamill, som spilte Luke Skywalker, skriver på Twitter at Mayhew, som var over to meter høy, var en stor mann med et enda større hjerte.

– Han var en lojal venn som jeg var svært glad i, og jeg er takknemlig for alle minnene vi deler, skriver han.

Mayhew spilte Han Solos sidekick Chewbacca i den originale «Starwars»-trilogien, og er også å finne i «Revenge of the Sith» fra 2005. I «The Force Awakens» fra 2015 deler han rollen med Joonas Suotama, som senere tok over, skriver AP.

Publisert: 03.05.19 kl. 01:41 Oppdatert: 03.05.19 kl. 02:39