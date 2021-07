GLATTE GENIER: Anderson Paak og Bruno Mars ser like deler sleipe og geniale ut. Akkurat som musikken deres. Foto: PROMO

Ukens låter uke 30: Silk Sonic, Volbeat og Jimi Somewhere

Bilelektronika fra Hokksund, omsmeltet rock fra Danmark og solsavn fra Trøndelag dukker opp blant de siste låtene som juli har å by på.

Av Tor Martin Bøe

Silk Sonic – «Skate»

Bruno Mars og Anderson Paak makeløse og skamløse gjenbruksfunk gjorde «Leave the door open» enorme i Mars (måneden, ikke artisten). Her tar duoen seg videre med høyere tempo og enda mer, eh, silkemyk flyt. Toner som smelter ethvert hjerte og øre, høy på nostalgi, ikke like høyt på originalitet. Selveste Bootsy Collins er visstnok koblet på som forteller på det kommende albumet. Selvfølgelig er han det.

Morgan Sulele, eller Magnus Clausen som det står på postkassen hans, får nok sin første internasjonale hit med denne. Hans låtskriverbidrag kan dessverre ikke hjelpe en ganske lett forglemmelig EDM-sak. Brasilianske Alok har tidligere fått vokalhjelp av både Ina Wroldsen, Tove Lo og Jason Derulo. Her stiller John Legend opp til det de begge kan best, nemlig å være perfeksjonert ensformige og kjedelige.

Volbeat – «Don’t Tread on Me»

Nei, Danskenes største rockeband har ikke begynt å skrive seg helt inntil bandet med den danske trommisen. Dette er fra ideen om å hylle Metallica’s «Black Album». Det positive er at inntektene går til veldedige formål. Borte er West Side Story-nikket i introen, inne er en mykere produksjon. Michael Poulsen prøver å mane fram sin indre James Hetfield og spiller mye fortere. Det gjorde Jakob Schøyen bedre i «Den du veit». Fint om noen kan bekrefte at han er med på det kommende albumet.

KAREN: I etterpåklokskapens lys er det nok bra at Karen Marie Ørsted valgte MØ og ikke Karen som artistnavn. Foto: PROMO

Mø – «Kindness»

Mer dansk. Karen Marie Ørsted hadde med norske Caroline Ailin (Dua Lipa, Sigrid) på låtskriversiden på årets første singel. På nummer to har et enda større bakomnavn dukket opp. Ariel Rechtschaid (Adele, Vampire Weekend, Haim) har kommet inn i produksjonen og bidrar med et mer organisk klang. Selv om «Kindness» er en mer interessant låt enn «Live to Survive», har den likevel vanskelig for å virkelig sette seg.

DJ Snake «You Are My High»

«Lean On», MØs største hit, hadde ikke vært det samme uten DJ Snake. Han har hatt ganske høyt tempo i tidligere utgivelser. Franskmannens nye låt strekker seg derimot mot det Kanye West-høye i vokalen. Denne seig sjelfylte trapsaken høres mest ut som et mellomspill i kategorien Bo Burnhams «Can’t Handle This». Bare at den ikke er ment som satire.

Angel Olsen – «Safety Dance»

Ikke alle vet at denne solide 1982-elektropopen også var en protestvise for New Wave-dancing i diskoens tid. Angel Olsen tolker kanadiske Men Wirthout Hats sin udiskutabelt største øyeblikk litt som ungdommen på NRKs «De neste»: Fryktløst, med en markert og mørkere dybde. Nok en bekreftelse på at det ikke bare var hennes tidligere duettpartner Sharon van Etten som fortjente plass blant Bang Bang Bar-artistene i sesong 3 av «Twin Peaks».

SKJEGGPOLITIET: Ja, han til høyre bildet anmelder også film i NRK. Men i denne sammenhengen er Sigurd Vik vokalist i solskinnsrockerne «Sun in Sound» Foto: PROMO/MAGNUS RESSEM

Sun in Sound – «Solmangel»

Trønderkvartetten Sun in Sound er kledelig bakoverlent i sin første utgivelse på seks år. Der de også skifter språk. «Solmangel» forener evnen til å kanalisere et alternativt søttitall, dere vet da fuzzbasert progrock ble oppfunnet i Trøndelag, med en like så trøndersk tekst om fraværet av sol. Sjarmerende solskjeggrufsete, selv for folk som ikke staver skjegg med æ.

Bleachers og Lana del Rey – «Secret Life»

Mange av oss venter fremdeles på årets andre Lana del Rey-album, for øyeblikket like forskjøvet som Kanye’s «Donda». I mellomtiden er produsenten hennes (og Taylor Swift sin), Jack Anatoff, ute med sitt lettere introverte indiekonsept. «Secret Life» plasserer seg mellom Broken Bells og Robyn Hitchcock. Lana del Rey korer hviskende effektivt og passe hemmelig. Det er egentlig alt man trenger å vite om denne forglemmelige, men like fullt skranglete lekre saken.

Jimi Somewhere med Bülow – «Headlights»

Dette enmannsforetaket fikk ovasjoner fra Formel 1-kjører Daniel Riccardio på Instastory tidligere denne uken. Det er ikke så rart. Benjamin Schandy har etter hvert perfeksjonert lydspor for raske og mindre raske bilturer. Dette andre samarbeidet med tyskcanadiske Megan Bülow er for eksempel behagelig kjølig drømmepop for ensom nattkjøring. Hvem sa det ikke kan komme fartsfylt gull fra Hokksund?