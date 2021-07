EN GLAD LAKS: Billie Eilish har god grunn til å glise fornøyd av sitt nye album. Foto: Richard Young/Shutterstock / Shutterstock

Plateanmeldelse: Billie Eilish – «Happier Than Ever»: En følsom tid

ALBUM: POP

Billie Eilish

«Happier Than Ever»

(Darkroom/Interscope)

Årets viktigste popalbum er også et av de beste.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Da Billie Eilish platedebuterte med den mørke, kantete og gotiske tenåringsfantasien «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» for to år siden, serverte hun i samme slengen et sjeldent overbevisende argument for albumet som begivenhet, med like deler kunstnerisk momentum og kommersiell slagkraft i bunnen.

Slike utgivelser kommer ikke hver uke – eller hvert år, for den saks skyld.

Men når 19-åringen fra Los Angeles vender tilbake med oppfølgeren «Happier Than Ever», er det med nettopp denne fallhøyden som bakteppe. At hun har kokt i hop en plate som på de fleste måter er sterkere og rikere enn forgjengeren, er noe av en bragd.

les også Billie Eilish: - Har opplevd ting i livet som jeg aldri har snakket om

Albumtittelen må tas med en raus klype salt (den fulle tekstlinjen i tittellåten er tross alt «when I’m away from you/ I’m happier than ever»). Kroppspress, depresjon, fremtidsangst, dysfunksjonell kjærlighet – å være ung er fortsatt for jævlig, men perspektivet har blitt videre og dypere siden sist.

Eilishs fremste styrke, både som sanger og tekstforfatter, er evnen til å kryste maksimalt ut av hvert utpust og hver stavelse. Øret hennes for små, men drepende effektive detaljer er nifst fininnstilt – en egenskap hun deler med sin faste produsent, broren Finneas O’Connell, som nok en gang gjør sin helt egen greie bak spakene.

Det gir seg utslag i flere øyeblikk som ville passet utmerket på «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», deriblant den frakobla og sjøsyke elektro-karamellen «Oxytocin» og «NDA», der kåthet balanseres mot paranoia («got a stalker walkin' up and down the street/ says he's Satan and he'd like to meet»).

les også Disse artistene tjente mest i USA i fjor

Det mest spennende ved «Happier Than Ever» imidlertid skivas store stilistiske spennvidde. Låter som «Everybody Dies», «Your Power» og «Male Fantasy» trenger knapt andre virkemidler enn en tidløs melodi for å løfte seg til himmels. Kriminelt korte «Goldwing» skyver en himmelsk a cappella-intro over i et giftig snapshot av musikkbransjen, mens andre halvdel av tittelsporet byr på en velkommen utblåsning etter en snau time med stålkontroll.

Minst engasjerende er «I Didn’t Change My Number» og «Lost Cause», som oppleves hakket for konvensjonelle og uforpliktende i denne sammenhengen. Det spiller liten rolle: Billie Eilish befester med dette sin posisjon som verdens største popartist, uten at det høres ut som hun prøver så altfor hardt.

BESTE LÅT: «Your Power»