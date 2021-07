En av de mest verdifulle gjenstandene som nå blir returnert fra USA, er en 3.500 år gammel steintavle der en sekvens fra det episke diktet Gilgamesj er nedskrevet. Foto: USAs immigrasjons- og tollmyndighet ICE / AP / NTB

USA tilbakefører tusenvis av kunstskatter til Irak

USA vil tilbakeføre rundt 17.000 arkeologiske kunstgjenstander til Irak. En gjenoppretting uten sidestykke, sier Iraks kulturminister.

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhemi, som tirsdag møtte president Joe Biden i Det hvite hus, skal ta med seg mest mulig av skattene når han torsdag flyr hjem til Bagdad.

Mye stammer fra det gamle Mesopotamia, og mange små dokumentbiter viser hvordan handelen foregikk i den sumeriske perioden 3000–4000 år før vår tidsregning, heter det i en uttalelse fra kulturdepartementet.

Kulturminister Hassan Nazim sier at dette er den største tilbakeføringen av stjålne skatter til Irak noensinne. Han fullroser prosessen som han sier er et resultat av måneders anstrengelser fra irakiske myndigheter og Iraks ambassade i Washington.

Plyndret og smuglet

Antikviteter fra Irak er blitt plyndret og smuglet ut av landet etter tiår med krig og opprør. Virksomheten skjøt fart etter den amerikanskledede invasjonen i 2003.

– Det er umulig å tallfeste hvor mange gjenstander som er blitt stjålet fra arkeologiske utgravninger, sier Qahtan al-Obaid.

Han er sjef for arvegjenstander og antikviteter ved museet i Basra.

Arkeologiske utgravninger over hele Irak er blitt rasert og neglisjert. Bare fra Iraks nasjonalmuseum i Bagdad ble det tatt over 15.000 gjenstander. Nazim håper at resten av de stjålne skattene blir ført tilbake, særlig dem som befinner seg i Europa.

Iraks statsminister Mustafa al-Kadhimi vil ta med seg tusenvis av stjålne kunstskatter når han torsdag drar fra USA tilbake til Bagdad. Foto: AP / NTB

Gilgamesj

En av de mest verdifulle gjenstandene som nå blir returnert fra USA, er en 3500 år gammel steintavle der en sekvens fra det episke diktet Gilgamesj er nedskrevet.

Tavla har vært utstilt på Museum of the Bible i Washington, men ble beslaglagt av det amerikanske justisdepartementet i 2019.

Museet ble etablert i 2017 av milliardæren David Green, som ifølge justisdepartementet kjøpte Gilgamesj-tavla på auksjon i 2014 for nesten 15 millioner kroner.

Tavla ble fraktet til USA på ulovlig vis i 2003 av en forhandler som hadde kjøpt den i London av en velkjent kunstforhandler fra Jordan. Senere ble tavla solgt og kjøpt flere ganger, i handler der det ble trikset juridisk for å sørge for at man holdt seg på rett side av loven.

Konfiskert

Justisdepartementet har nå i henhold til amerikanske konfiskeringslover sikret seg formelt eierskap til tavla for å kunne returnere den til Irak. Det er foreløpig uklart om denne kunstgjenstanden blir å finne blant dem som statsministeren tar med seg hjem til Irak fra USA torsdag.

– Denne konfiskeringen er en viktig milepæl på veien mot at dette sjeldne og urgamle mesterverket i verdenslitteraturen blir returnert til opprinnelseslandet, sier New York-dommer Jacquelyn Kasulis i forbindelse med kjennelsen.

Tavla inneholder en drømmesekvens fra Gilgamesj, som ble skrevet på akkadisk og dateres tilbake til 2100 år før Kristus.