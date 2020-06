Abid Raja møtte pressen: Utvider kriseordninger

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja innkalte til hastemøte med pressen fredag ettermiddag. Flere aktører loves støtte.

Med kun et kvarters forvarsel sendte Kulturdepartementet ut kunngjøring om at Raja ville møte pressen i departementets kontorer kl. 14.30. Temaet er utvidelse av krisepakker og kompensasjonsordninger.

Regjeringen har besluttet å utvide kompensasjonsordningene til å inkludere aktørene i verdikjeden i kultursektoren og justerer ordningen for idretten. Dette har tidligere vært etterspurt av bransjen.

Utvider ordningene

NTB skriver at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer verdikjeden i kultursektoren, at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og at den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger under mitt ansvarsområde. Coronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier Abid Q. Raja til NTB.

– Det har vært en veldig vanskelig situasjon for hele kulturlivet, sier Raja til VG.

– Vi i regjeringen har gjort det vi har kunnet for å kompensere. Nå vil vi utvide så det favner flere, blant annet rundt arrangørordninger og deres underleverandører. De som driver med lyd, lys og scene vil også omfattes, sier Raja.

– Også de som stiller en scene til disposisjon, som leier ut lokaler. I tillegg alle litteraturhusene kan også komme inn under ordningene. De kan nå få dekket 50 prosent av sitt inntektsbortfall, sier Raja.

Han opplyser at de også inkluderer artister, deres management og booking, så de også kan søke om kompensasjon fra 1. mai til 1. september.

– Hvor mye penger legger dere på bordet nå?

– Vi har ikke det eksakte estimatet, og det vil kunne måtte justeres, svarer Raja.

Loppemarkeder og akvarier

Staten vil i tillegg gå inn og dekke opptil 70 prosent av loppemarkeder og lignende arrangementer tilknyttet frivillighet i forbindelse med idrett og korps.

Også en del akvarier skal omfattes av den utvidede ordningen.

Mediene skal tilgodeses med justeringer ut fra det regjeringen tidligere har varslet. Til nå har redaktørstyrte medier måttet dokumentere at de har hatt 20 prosent inntektsfall i forbindelse med regjeringens pålegg. Nå senkes dette til 15 prosent inntektsfall.

Bakgrunn: Frykter ras av konkurser

Sist regjeringen utvidet krisepakken til kulturnæringen, var 29 mai. Da ble det kunngjort at kulturlivet vil få en ny krisepakke på 650 millioner kroner, i form av en utvidelse av den allerede eksisterende kompensasjonsordningen. I tillegg skulle 850 millioner gå til frivillighet og idrett.

