Abid Raja møter pressen nå: Utvider kriseordninger

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja innkalte til hastemøte med pressen fredag ettermiddag.

Med kun et kvarters forvarsel sendte Kulturdepartementet ut kunngjøring om at Raja ville møte pressen i departementets kontorer kl. 14.30. Temaet er utvidelse av krisepakker og kompensasjonsordninger.

Regjeringen har besluttet å utvide kompensasjonsordningene til å inkludere aktørene i verdikjeden i kultursektoren og justerer ordningen for idretten.

Utvider ordningene

NTB skriver at kompensasjonsordningen for arrangører nå inkluderer verdikjeden i kultursektoren, at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet justeres, og at den midlertidige kompensasjonsordningen for mediene fastsettes.

– Jeg er glad for at vi utvider ordningene som ligger under mitt ansvarsområde. Coronapandemien har vært krevende for kulturnæringen, frivilligheten og idretten, og mitt mål har vært å bringe sektoren gjennom krisen. Etter en tett dialog med bransjene er jeg fornøyd med å kunne presentere utvidede og målrettede ordninger, sier Abid Q. Raja til NTB.

Sist regjeringen utvidet krisepakken til kulturnæringen, var 29 mai. Da ble det kunngjort at kulturlivet vil få en ny krisepakke på 650 millioner kroner, i form av en utvidelse av den allerede eksisterende kompensasjonsordningen. I tillegg skulle 850 millioner gå til frivillighet og idrett.

