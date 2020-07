Sigbjørn Johnsen om savnet etter kona: - Jeg ser spor etter Helle

Da Sigbjørn Johnsen mistet kona Helle, bestemte han seg for å fortsette å stå opp om morgenen og leve videre. Han har akseptert at sorgen for alltid vil være en del av ham.

– Jeg sto med saksa og kranglet med hekken jeg hadde forsømt. Så fór det en tanke gjennom hodet mitt: Burde jeg flytte til en lettstelt leilighet? Jeg sitter alene med omtrent fem mål.

