Amerikanske medier: Khloe og Tristan sammen igjen

En rekke medier melder at Khloe Kardashian har gitt Tristan Thompson fornyet tillit etter det betente bruddet i fjor.

People, E! News, New York Post og en rekke andre medier melder at ralitystjernen og basketspilleren er et par igjen. Enkelte hevder at de skal ha forlovet seg.

Khloe og Tristan, som har datteren True (2) sammen, skal angivelig ha gjenopptatt forholdet mens de har tilbrakt mye karantenetid sammen.

Mediene siterer kilder som hevder at Tristan anstrenger seg for å bevise at han er en god pappa. Da Khloe i forrige uke fylte 36 år, skrøt han av henne på Instagram – under et bilde av dem begge sammen med datteren.

«Jeg er nå klok nok til å skjønne at du kom inn i mitt liv for å lære meg hva det betyr å være en fantastisk person», skrev han og la til:

«Du fortjener alt godt, Koko. True og jeg elsker deg».

«Åh, dette er søtt. Tusen takk, TT», svarte Khloe under posten.

Andre tilstedeværende på den intime og private bursdagsfeiringen uttaler til mediene at Khloe og Tristan oppførte seg som kjærester.

TMZ skrev tidlig i juni om at de to så ut til å ha funnet tonen igjen.

Forholdet fikk en bråstopp da det ble kjent at Tristan hadde vært utro mot Khloe mens hun var høygravid. De to gikk fra hverandre i 2019. Etter det bitre bruddet valgte Khloe og beholde Tristan som venn – for datterens skyld.

Hverken Khloe eller Tristan har kommentert påstandene om at de nå skal være sammen igjen. Venner av de to sier til E! News at Khloe, klok av skade, ønsker å gå varsomt frem.

– Men denne karantenetiden har vært spesiell og meningsfylt, sier en ikke navngitt kilde.

TURBULENT: Tristan Thompson og Khloe Kardashian i Los Angeles i fjor Foto: Starmax

For ikke lenge siden spekulerte Khloes følgere i sosiale medier på om hun venter barn igjen – med Tristan. De ryktene sto ikke uimotsagt lenge.

«Alle de stygge tingene dere skriver om meg på grunn av ET RYKTE! Jeg har sett så mange sårende/avskyelige historier og Twitter-poster om meg på grunn av en løgnhistorie. Om det så hadde vært sant, så er det MITT LIV, IKKE DERES», tordnet hun på Twitter.

36-åringen var tidligere gift med basketballspilleren Lamar Odom (40). Paret ble separert i 2013, men skilsmissen trådte først i kraft i 2016. Kort etter ble hun sammen med Tristan Thompson.

– Hvem vet, det er mulig jeg aldri vil date noen igjen, sa en oppgitt Khloe i «Keeping Up with The Krdashian» tidligere i vår.

Publisert: 02.07.20 kl. 13:11

