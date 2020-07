SKILLES: Jennifer Grey og ektemannen Clark Gregg har vært separert siden januar. Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM / AFF

«Dirty Dancing»-stjernen skiller seg fra mannen etter 19 år

Jennifer Grey (60) og ektemannen og skuespiller Clark Gregg (58) annonserte fredag at de går fra hverandre.

Nå nettopp

I en felles uttalelse delt på deres respektive Instagram-kontoer fredag skriver eksparet at de «nylig tok den vanskelige beslutningen om å skilles».

Jennifer Grey (60) er best kjent for sin rolle som Frances «Baby» Houseman i «Dirty Dancing». Gregg på sin side er mest kjent for å spille Agent Phil Coulson i Marvel-universet.

«Etter 19 år sammen ble vi separert i januar. Vi vil alltid være en familie som elsker, verdsetter og bryr seg om hverandre,» starter uttalelsen som inkluderer et bilde av eksparet som omfavner hverandre.

«Vi forblir nære og er dypt takknemlige for livet vi har delt og den fantastiske datteren vi har oppdratt,» står det videre, og de avslutter uttalelsen med at de «gråter når de legger ut dette».

Jennifer Grey og Clark Gregg giftet seg i juli 2001. Da hadde de datet i ett år, skriver det amerikanske magasinet People. Paret har en 18 år gammel datter, Stella Gregg.

SLIK VI HUSKER HENNE: Jennifer Grey spilte mot Patrick Swayze i «Dirty Dancing». Foto: ©Artisan Entertainment/Courtesy Everett Collection

Publisert: 04.07.20 kl. 03:49

Les også

Mer om Film Skilsmisse

Fra andre aviser