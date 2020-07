BLE 33 ÅR: Naya Rivera er bekreftet omkommet etter en drukningsulykke etter en båttur med sønnen. Foto: Willy Sanjuan / Invision

Obduksjonsrapport viser: «Glee»-stjerne døde av drukning

Politiet melder tirsdag kveld at Naya Rivera (33) døde av drukning, og at de ser på hendelsen som en ulykke.

Naya Rivera ble bekreftet omkommet mandag etter funn i innsjøen Lake Piru, hvor hun ble meldt savnet etter en båttur med sin fire år gamle sønn onsdag i forrige uke.

Fireåringen ble funnet alene om bord på leiebåten noen timer etter at de hadde dratt fra land.

Politiet i Ventura County i California meldte på Twitter tirsdag kveld at obduksjonsrapporten viser at Rivera døde av drunkning som følge av en ulykke.

Serieskaperne oppretter studiefond til sønnen

«Glee»-skaperne Ryan Murphy, Brad Falchuk og Ian Brennan hyller Rivera i et åpent brev i The Hollywood Reporter og forteller at de oppretter et studiefond til den fire år gamle sønnen hennes. Studiefondet er opprettet for å dekke en universitetsutdannelse til sønnen.

Serieskaperne skriver at de er knust etter tapet av sin kollega og venninne.

– Naya var ikke en fast skuespiller da hun ble castet til «Glee». Hun hadde ikke mer enn noen få replikker i pilotepisoden, men det tok ikke mer enn en episode eller to før vi innså at vi hadde vært heldige nok til å finne en av de mest talentfulle, spesielle stjernene vi noen gang har hatt gleden av å jobbe med, skriver de.

Rivera spilte rollen som Santana Lopez i serien.

Serieskaperne trekker frem flere «ikoniske» musikalinnslag Rivera sto bak i «Glee», i tillegg til hvor viktig rollefiguren hennes var som en åpen, lesbisk, tenåring.

– (..) Naya forsto hva «Brittana» betydde for de mange unge kvinnene som så seg selv bli representert for første gang på TV, skriver de.

– Hun var en glede å skrive for, regissere og være rundt.

LAKE PIRU: Det var i innsjøen Lake Piru i California at drukningsulykken hvor «Glee»-stjernen omkom skjedde. Foto: Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP

Mandag kveld ble det gjort et funn i Lake Piru, etter at det hadde blitt gjort søk etter Rivera siden hun vart meldt savnet onsdag i forrige uke.

– Basert på funnstedet, fysiske kjennetegn, klær og tilstanden, så vel som at det ikke er andre personer som er meldt savnet i området, er vi sikre på at det er Naya Riveira vi har funnet, sa sheriff William Ayub på en pressekonferanse mandag kveld.

Skal ha reddet sønnen

Det skal ha vært utfordrende å gjøre søk i innsjøen, med dårlig sikt og mye trær og planter som vokser under vann.

Sheriffen forteller at Riveras sønn ble funnet med en flytevest og et håndkle i båten, hvor det også ble funnet en flytevest for voksne. Han har ifølge politiet forklart at de hadde badet, og at moren dyttet ham opp i båten. Hun skal så ha forsvunnet i vannet.

– Hun må ha klart å samle nok energi til å få sønnen sin tilbake i båten, men ikke nok til å redde seg selv, sier sheriffen.

Publisert: 14.07.20 kl. 22:50 Oppdatert: 14.07.20 kl. 23:49

