SAVNET SIDEN ONSDAG: Naya Rivera ble meldt savnet etter at sønnen ble funnet alene om bord i en leiebåt litt over tre timer etter at mor og sønn la ut på båttur. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Politiet har gjort funn i innsjø hvor «Glee»-stjerne forsvant

Det skal ha blitt gjort funn av levninger i innsjøen Lake Piru hvor savnede Naya Rivera (33) forsvant onsdag i forrige uke.

Nå nettopp

Det melder politiet i Ventura på Twitter like før klokken 19 norsk tid.

Politiet skriver at de har gjort funn av en person som de jobber med å hente opp av innsjøen. De vil holde en pressekonferanse ved innsjøen klokken 23 norsk tid.

Torsdag skrev politiet i en pressemelding at søket etter den savnede «Glee»-skuespilleren ikke lenger er et redningsoppdrag, og at de nå leter etter et mulig lik.

De gikk da ut ifra at 33-åringen var død som følge av en tragisk ulykke.

LAKE PIRU: Politiet i Ventura har siden onsdag gjort søk etter savnede Naya Rivera i innsjøen hvor hun forsvant. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP

Det skal ha vært utfordrende å gjøre søk i innsjøen, med dårlig sikt og mye trær og planter som vokser under vann.

Rivera ble meldt savnet onsdag ettermiddag etter at hun og sønnen tilbrakte dagen på en leiebåt på Lake Piru i Sør-California. Riveras fire år gamle sønn ble funnet alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen.

Rivera er mest kjent for rollen som Santana Lopez i den amerikanske musikalske drama- og komiserien «Glee».

«Uansett hvilket år det er, uansett omstendigheter eller prøvelser – hver dag du lever er en velsignelse. Gjør det meste ut av dagen i dag og hver dag du får. Du er ikke lovet i morgen», skrev Rivera under et bilde av seg selv en uke før hun forsvant:

Publisert: 13.07.20 kl. 19:18

Les også

Mer om Glee Politiet

Fra andre aviser