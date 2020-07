SAVNET SIDEN ONSDAG: Naya Rivera ble meldt savnet etter at sønnen ble funnet alene om bord i en leiebåt litt over tre timer etter at mor og sønn la ut på båttur. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Naya Rivera bekreftet død - hylles av «Glee»-kollegene

Naya Rivera (33) ble mandag funnet død i innsjøen Lake Piru, hvor det har foregått omfattende søk etter henne siden forrige onsdag.

Det opplyser sheriffen i Ventura County på en pressekonferanse like etter klokken 23.00 mandag kveld norsk tid.

– Basert på funnstedet, fysiske kjennetegn, klær og tilstanden, så vel som at det ikke er andre personer som er meldt savnet i området, er vi sikre på at det er Naya Riveira vi har funnet, sier sheriff William Ayub på pressekonferansen.

Sheriffen forteller at han har vært i direkte kontakt med Riveras familie, skriver CNN.

– Familien hennes har vært ved innsjøen hver dag for å holde håpet oppe og å snakke med våre etterforskere, sier han.

Fant flytevest for voksne

Rivera ble meldt savnet onsdag ettermiddag etter at hun og sønnen tilbrakte dagen på en leiebåt på Lake Piru i Sør-California. Riveras fire år gamle sønn ble funnet alene om bord i leiebåten som drev rundt på innsjøen.

Det skal ha vært utfordrende å gjøre søk i innsjøen, med dårlig sikt og mye trær og planter som vokser under vann.

Sheriffen forteller at Riveras sønn ble funnet med en flytevest og et håndkle i båten, hvor det også ble funnet en flytevest for voksne. Han har ifølge politiet forklart at de hadde badet, og at moren dyttet ham opp i båten. Hun skal så ha forsvunnet i vannet.

Politiet hadde tidligere opplyst at de hadde gjort funn av en person som ble hentet opp av innsjøen.

Torsdag skrev politiet i en pressemelding at søket etter den savnede «Glee»-skuespilleren ikke lenger er et redningsoppdrag, og at de nå leter etter et mulig lik.

De gikk da ut ifra at 33-åringen var død som følge av en tragisk ulykke.

LAKE PIRU: Politiet i Ventura har siden onsdag gjort søk etter savnede Naya Rivera i innsjøen hvor hun forsvant. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP

– For en kraft du var

Rivera er mest kjent for rollen som Santana Lopez i den amerikanske musikalske drama- og komiserien «Glee», og flere av skuespillerkollegene fra den populære serien har kommet med sine kondolanser på sosiale medier.

– Hvordan kan du få frem all kjærligheten og respekten du har for en person i én post? Hvordan kan du oppsummere et tiår med vennskap og latter bare med ord? Hvis du var venn med Naya Rivera kan du ikke det, skriver Chris Colfer, som spiller Kurt i serien, sammen med et bilde av de to på Instagram.

Jane Lynch, som spillere treneren Sue Sylvester, skriver på Twitter sender kjærlighet til Riveras familie.

– Hvil i fred, Naya. For en kraft du var. Kjærlighet og fred til familien din, skriver hun.

20th Century Fox Television og Fox Entertainment skriver i en uttalelse til Deadline at Rivera var svært talentfull, og at hun hadde mye foran seg.

– Vi vil alltid være takknemlige for hennes fantastiske bidrag til «Glee», helt fra første episode til det siste. Hjertene våre er knust, og tankene våre går til Nayas familie og hennes unge sønn.

Publisert: 13.07.20 kl. 19:18 Oppdatert: 14.07.20 kl. 00:43

