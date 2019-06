BLOGGPAUSE: Anniken Jørgensen (22) har tatt sin første ordentlige pause fra bloggen. I juli tar hun opp tråden igjen. Foto: Terje Pedersen/Scanpix

Anniken Jørgensen om den lange bloggpausen: – Jeg har lenge vurdert å legge ned hele skiten

Toppbloggeren har ikke skrevet noe på bloggen etter at hun måtte trekke seg fra «Farmen kjendis» i april.

Nå nettopp







Torsdag møtte alle profilene i TV 2s ellevte sesong av «Bloggerne» pressen. Anniken «Annijor» Jørgensen (22) er med i sin sjette sesong av serien. For én måned siden skulle hun også sjekke inn på «Farmen kjendis», men måtte trekke seg i siste liten da hun ble akutt innlagt på sykehus.

Første pause på 7 år

Hennes seneste blogginnlegg ble publisert 24. mai, og til VG forklarer hun hvorfor det har vært stille på bloggen.

les også Beau Taplin ut mot «Annijor» – ønsker å ta rettslige skritt

– Jeg stoppet å blogge fordi jeg skulle inn på «Farmen». Da jeg kom tilbake igjen hadde jeg ikke noen jobb å komme tilbake til, bortsett fra at bloggen står fritt. Sa da tok jeg like godt en pause. Jeg tror ikke jeg har hatt pause fra bloggen siden jeg var typ 15 år gammel. Det har vært sykt rart og sykt digg. Jeg har skikkelig ferie, forteller hun.

Planen er å være tilbake på bloggen i juli. Den siste måneden har Jørgensen imidlertid vært innom tanken om å legge hele plattformen på is.

– Jeg er sliten. Jeg har lenge også vurdert å legge ned hele skiten. Men jeg har vel kommet frem til i løpet av denne måneden at det kommer jeg ikke til å gjøre. Men det kommer ikke til å bli like mye som før. Jeg vet ikke. Jeg er litt på stedet hvil om dagen, jeg vet ikke helt hva jeg driver med, sier hun.

les også Influencer Anniken «Annijor» Jørgensen beskyldes for plagiat

Vil skrive flere bøker

Også da VG snakket med Jørgensen i desember fortalte hun at høsten hadde vært utfordrende etter bråk rundt debutboken hennes «Bare en natt til». Det har imidlertid ikke skremt henne fra å ville skrive en bok til.

– Nei. Jeg ser for meg at jeg slipper mange bøker i løpet av mitt lille liv. Min første bok var en biografi fordi det var en historie å fortelle. Men videre håper jeg å kunne bli forfatter, og ikke en blogger som skriver bøker.

les også Anniken «Annijor» Jørgensen: – Jeg ser liksom ikke ut som jeg sliter

Jørgensen forteller at hun begynte å skrive igjen i vinter, men at det foreløpig ikke er noen klar plan på om det blir bok.

– Foreløpig er det ikke noe som kan bli noe, nei. Men det er fint å ha. Jeg tenker at det ikke er noen tidsfrist eller mening med det, men at det kan bli liggende til jeg plutselig finner det for godt, sier hun.

I den ellevte sesongen av «Bloggerne» får seerne se to ny fjes – bokaktuelle Linnéa Myhre (29) og tidligere «Paradise Hotel»-deltager Sofie Nilsen (24).

Publisert: 27.06.19 kl. 20:08