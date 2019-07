BLE FORELDRE: Hilary Duff og kjæresten Matthew Koma ble for drøye åtte måneder siden foreldre til Banks Violet Bair. Men det er ikke alle som liker at den lille jente allerede har hull i ørene. Foto: Willy Sanjuan / TT NYHETSBYRÅN

Instagram-bilde av Hilary Duff og datteren vekker reaksjoner

Debatten raser på skuespiller Hilary Duffs Instagram-konto etter at hun nylig publiserte et bilde som viser at hennes åtte måneder gamle datter har piercet ørene.

Skuespiller Hilary Duff (31) får hard medfart på sin egen Instagram etter å ha publisert et bilde av seg selv og sin baby Banks Violet Bair. På bildet ser man nemlig at datteren har en øredobb i sitt høyre øre. Mange mener det er altfor tidlig å utsette en åtte måneder gammel jente for piercing.

«Jeg kan ikke forstå hvordan du kan synes at det er ok å pierce din datters ører. Du utsetter henne for en vanvittig smerte og ubehag. Forklar gjerne hvordan det føltes å sitte og se på når hun ble utsatt for denne smerten, skriver en av Duffs følgere i kommentarfeltet.

«Jeg lurer på hvordan hun ga deg samtykke til å pierce ørene hennes. Avfølger deg fra nå av», skriver en annen.

Skuespilleren selv har ikke svart på kritikken, men det er flere av hennes følgere som tar henne i forsvar.

«Foreldre har gjort dette i flere år. Det er ikke smertefullt og ingen stor greie, så ta det rolig. Gjør hva du vil med ditt eget barn», er det en som skriver.

«Jeg tok hull i ørene da jeg var seks uker gammel. Dere må roe dere ned. Det er ikke barnemishandling å pierce sine barn», skriver en følger.

Så sent som i mai i år ble det kjent at Hilary Duff har forlovet seg med kjæresten, Matthew Koma. Også det ble annonsert på Instagram, der 31-åringen stolt viste fram ringen.

«Han spurte om jeg ville bli kona hans», skrev Hilary til bildet den gang.

Ifølge People møttes paret i starten av 2017, men bare noen måneder senere skal de ha valgt å gå hver sin vei, før de tok opp igjen kontakten i september samme år.

I tillegg til datteren Banks Violet Bair, har Duff sønnen Luca Cruz Comrie (7) fra et tidligere forhold med ishockeyprofilen Mike Comrie.

Publisert: 04.07.19 kl. 20:46 Oppdatert: 04.07.19 kl. 21:07