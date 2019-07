LOGGET AV: Mads Veslelia logget ut av alle sosiale medier et halvt år. Nå er motivasjonen tilbake, og han satser alt på musikken igjen. Foto: Terje Bringedal/VG

Mads (28) ble hyllet som Norges svar på Eminem – så brøt han med Sony og gikk under jorden

Som syvåring ble han hentet av mormor Reidun for å bo hos henne. Som 28-åring bor han fortsett på det Eminem-tapetserte loftsrommet. – Jeg må være der for henne slik hun var der for meg.

«People think this Norwegian rapper sounds JUST like Eminem» var tittelen hos internasjonale MTV i 2015. Norske medier slang seg på. Chris Brown, Tyga og Fat Joe står på listen over store navn som spådde en like stor fremtid for stjerneskuddet fra Hønefoss. Kort tid senere var platekontrakten med Sony på plass.

– Jeg merket at jo lenger vi kom med Sony og platekontrakten, så mistet jeg en kreativ frihet som tok fra meg all boost til å fortsette. Plutselig ble beaten min byttet ut, og det er som å slå meg i ansiktet. Så jeg valgte i slutten av 2017 å gå ut av Sony og si nei til videre kontrakt for å ta kontroll selv igjen.

Møtet med angsten

Selvstendigheten bød på motbakke og motivasjonssvikt. Låtene kom med lengre mellomrom. I fjor høst ble det helt stille, Veslelia, som tidligere svarte på alle kommentarer i sosiale medier, var helt taus.

«Hei. Det er nå 6 måneder siden jeg ga lyd fra meg, mye negativet og en evig kamp mot en indre stemme som forteller meg hvor dårlig jeg er og at jeg burde gi opp, at noen bare er skapt for suksess, skapt for å føle seg bra, mens andre ikke har det i seg, at jeg er en av dem som ikke har det i seg», åpner han et Facebook-innlegg i mars i år.

De negative kommentarene han leste om seg selv samlet seg i hodet og gikk på repeat med hans egen stemme. Angsten meldte sin ankomst. Det som sendte han over stupet var da hans aller første album forsvant fra Spotify.

– Det gikk kraftig ut over månedlige lyttertall, det var mitt innsalg for å få spillejobber, som er det som gjør at jeg kan leve av dette. Så da fikk jeg økonomisk stress på toppen. Jeg tenkte at nå har jeg slitt nok som det er, nå tapte jeg 30.000 månedlige lyttere på det albumet, nå gidder jeg ikke mer, nå logger jeg av alt, for nå sprekker jeg.

Et halvt års pause fra sosiale medier gjorde nytten. Motivasjonen kom snikende, og produktiviteten kom tilbake. I mars slapp Veslelia låten «Breakout», nytt materiale er på lager, og fredag slapp han låten «Fox Kids», et nikk til 90s-kidsa.

– Det var ganske stort for meg å bare logge av og ikke sjekke lenger. Så forsvant den ene tanken etter den andre, og jeg innså at de ikke var mine tanker. Det er ganske mange som lever hele livet sitt med andres tanker, tenk hvor trist det er, forteller han.

– Det er ikke jeg som bestemmer at dette er et comeback, det er det dem som hører på som bestemmer.

Da mormor kom på besøk

Det var på langt nær Veslelias første møte med motgang. Moren flyttet fra Mads’ biologiske far. Hun fant seg en ny kjæreste, og Veslelia fikk en stefar han ble veldig glad i. Så taklet ikke moren livets utfordringer, og begynte å slite med rus. Hun havnet på rehabilitering, og da hun var rusfri og fikk komme hjem, var det kjæresten som hadde havnet utpå.

– Da mistet hun motivasjonen, også var det et hjem med to rusmisbrukere, meg, lillebroren min og dem, forteller Veslelia, som bare var tre år da det begynte å gå galt.

MADS OG MORMOR: Mads og mormor Reidun under den årlige danmarksturen med kusinen og tante. – Jeg er super pissed fordi de blåser røyk mens jeg spiste, forteller Veslelia om sitt 11 år gamle surmulte ansiktsuttrykk. Foto: Privat

En formiddag kom mormor Reidun på besøk. Hun lurte på hvorfor ikke syv år gamle Mads var på skolen. «Han er jo på skolen», var svaret. «Men mamma, jeg er jo her», kommer det fra bak ryggen hennes.

– Da skjønte mormor at hun måtte ta meg med. Jeg satt og tegnet en grå elefant mens de kranglet. Jeg fikk bare beskjed om å bli med i bilen til mormor, så har jeg bare bodd der siden da, forteller han.

I 2016 stilte både han og moren opp i VGTV-dokumentaren «Mads og mamma», hvor de snakket om den vanskelige fortiden. Siden har det vært opp- og nedturer, men forholdet dem imellom er bra.

– Vi har egentlig alltid hatt et godt forhold. Etter at hun var rusfri over en lengre periode var det rart å se henne gå fra den damen jeg måtte kjøre og lete etter midt på natten til ryggraden i familien, som jeg kunne ringe når jeg var nedfor.

Den vanskelige oppveksten er ikke nytt for dem som lytter til musikken til Veslelia. 28-åringen legger ikke lokk på noe i tekstene sine.

– Det er jævlig ubehagelig faktisk. Men det er da det er riktig å legge ut. Hvis det plutselig blir komfortabelt, ser jeg ikke helt poenget, sier han.

Han som alltid var der

Han oppdaget tidlig den amerikanske rapperen Eminem, han ble som en farsfigur like mye som idol. Loftsrommet hos mormor i Hønefoss ble mindre furu og mer plakater av superstjernen. Som elleveåring begynte Veslelia å rappe. I starten av 20-årene begynte han å legge ut videoer på YouTube.

Inntektene begynte å komme, men I stedet for å ta deltidsjobb og få mindre tid til musikken, valgte han å bli hjemme.

– Også merker jeg at jo eldre hun blir, jo mer trenger hun meg. Så jeg tenker at jeg må være derfor henne slik hun var der for meg. Jeg bor der fortsatt, det er min historie, sier han.

SLÅENDE LIKHET: Eminem, eller Marshall Matters som er hans egentlige navn, i 2002. Bare ett år skiller ham fra Mads Veslelia i dag, og der er kanskje den største forskjellen. Foto: Pressebilder

På den venstre underarmen står det i svart blekk «Thank You, Reidun». De svarte tatoveringene slynger seg oppover armene hans, på brystet står det «Wannabe». Likheten med Eminem er slående, de løse klærne, det korte, lyse håret så vidt synlig under capsen. Det er umulig å ikke bite seg merke i likheten med selveste Marshall Matters.

Det er heller ikke vanskelig å høre hvor inspirasjonen til musikken kommer fra, MTV-tittelen fra 2015 er «spot on».

– Jeg tenker at det er viktig å løfte idolet sitt, i stedet for å prøve å skjule hvem du er inspirert av, mener Veslelia.

Publisert: 12.07.19 kl. 18:25