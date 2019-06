TIL VG-LISTA: Adrian Sellevoll kommer rett fra gårdsbruk til VG-listascenen i Trondheim og Bergen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Adrian Sellevoll rett fra «Farmen kjendis» til VG-listaturneen

VG-lista tar turen til Trondheim og Bergen og får med seg en gårdsfersk reality-deltager på scenen.

VG-lista samlet over 50.000 tilskuere på Rådhusplassen forrige fredag. Onsdag 3. juli kommer konserten til Trondheim, før turen går til Bergen onsdagen etter.

Her får man gjensyn med TIX, som avsluttet hele showet i Oslo. Også Chris Holsten, Morgan Sulele og Lauren blir med på hele turneen.

Tidligere «Ex on the Beach»-deltager Adrian Sellevoll er denne våren på innspilling på Gjedtjernet gård i Grue kommune på Finnskogen. Han er én av deltagerne i kjendisversjonen av «Farmen». Programmet er nå i sin siste innspillingsuke, og alle deltagerne er med på innspillingen av finaleepisoden. Det blir derfor kort pause mellom innspilling og turné for Sellevoll.

Reality-deltageren har gitt ut flere låter etter at han kom hjem fra den første sesongen av «Ex on the Beach». Debutlåten, «Ha meg», er spilt av over fire millioner ganger på Spotify. Han har også vært med på å starte plateselskapet Nonstop Music, som har flere reality-deltagere i stallen.

Til VG fortalte han før innsjekken på «Farmen»-gården at han ville bruke oppholdet til å få en ny start i livet etter mye festing.

– Det er veldig deilig å være her og slippe giftige folk og ikke minst giftige ting. Jeg tror jeg kommer til å forandre meg mye etter dette, sa han da.

TRONDHEIM

TIX

Lauren

Stina Talling

Isah + Dutty Dior

Chris Holsten

Skaar

Madden

Peder Elias

Sval

ZadeKing

Adrian Sellevoll

Sjur + Celin

Morgan Sulele

BERGEN:

Freddy Kalas

Lauren

Stina Talling

Morgan Sulele

Isah + Dutty Dior

TIX

Chris Holsten

Skaar

Madden

Peder Elias

Sval

ZadeKing

Adrian Sellevoll

Sjur + Peg Parnevik

