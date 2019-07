ALVORLIG ULYKKE: Triana Iglesias ble fløyet til Ullevål sykehus etter ulykken i juni. VG har fått tillatelse til å gjengi bildet, som Triana selv la ut på Instagram etter ulykken. Foto: Privat

Hege Bøkko om hesteulykken: – Trianas skrik sitter i meg ennå

GRUE (VG) Flere av «Farmen kjendis»-deltagerne mener at den alvorlige hesteulykken Triana Iglesias var utsatt for, kunne gått langt verre. – Jeg får frysninger av å tenke på det, sier Hege Bøkko, som red rett foran.

Nå nettopp







Det ble en brå slutt på Triana Iglesias sitt opphold på «Farmen kjendis», da hun i begynnelsen av juni ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus etter å ha falt av en av hestene på gården.

Ulykken skjedde da Triana og skøyteløper Hege Bøkko red sammen på hver sin hest over gårdstunet.

– Vi skulle bare ha en avslappende tur, men fikk litt fart på hestene. Hun var i galopp, mens jeg var i trav foran. Det skriket jeg hørte fra Triana, sitter i meg ennå. Jeg snur meg og ser at hun henger og dingler på siden av hesten, sier Bøkko til VG natt til mandag, kort tid etter at årets finale er ferdig innspilt.

– Hørte flere skrik

Bøkko forteller videre at hun hørte flere skrik.

– Det var så grusomt å se og høre hvor vondt hun hadde det. Det viste seg jo at det var alvorlig også, med fem ribbeinsbrudd, indre blødninger og punktert lunge. Det var en skikkelig, skikkelig ekkel hendelse. Jeg får frysninger av å tenke på det.

I SJOKK: – Jeg var skjelven og i sjokk selv. Det satte en skikkelig støkk i hele oppholdet, sier skøyteløper Hege Bøkko om ulykken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Etterpå følte hun at hun ikke fikk puste. Hun fikk panikk, men jeg prøvde å berolige henne. Triana hadde så vondt, og klarte hverken sitte, ligge, stå eller gå, fortsetter Bøkko, som mener det kunne gått mye verre.

Presseansvarlig for «Farmen Kjendis» Alex Iversen uttalte til TV 2 tidligere i juni at begge deltagerne fulgte alle sikkerhetsprosedyrer under rideturen.

Les også: «Farmen kjendis»-deltager røpet exit i sosiale medier

– Fikk noia

Tidligere «Ex on the Beach»-deltager Adrian Sellevoll mener at han var den eneste som så ulykken.

– Jeg sa til folk at hun ble tråkket på, men ingen trodde på meg, sier han til VG.

Les også: Adrian Sellevoll: – Jeg så at det begynte å gå skeis

Ifølge Sellevoll fløy Triana av hesten med hodet først mot bakken som går opp mot låven.

– Det var det store steiner og en mur, og hun holdt på å kline skallen inn i muren. Hadde hun ikke hatt på hjelm og vært en halv meter nærmere, ville dette gått veldig mye verre. Jeg fikk helt noia.

– BLE TRÅKKET PÅ: Adrian Sellevoll så ulykken, og sier at Triana ble tråkket på av hesten. Foto: Alex Iversen, TV 2

Takket for støtten

Per Sandberg sier til VG at han måtte holde seg kald og rolig mens han satt sammen med Triana da de ventet på hjelp.

–Jeg skjønte jo fort at dette var verre enn et enkelt ribbeinsbrudd, sier han.

– Disse to hestene var kamerater, men likte å terge hverandre. Og det var det som skjedde tror jeg. Men Triana er steintøff. Dette kunne gått mye, mye, mye verre enn det gjorde, fortsetter Sandberg.

Les også: Bahareh Letnes ble droppet fra «Farmen kjendis»

Iglesias sier til VG at hun er veldig takknemlig for støtten hun fikk av de andre deltakerne etter at hun falt av hesten.

– Fordi jeg hadde så store skader og det gjorde veldig vondt, føltes det lenge å vente. Da var det fint å ha så fine mennesker rundt meg, som viste meg kjærlighet til jeg ble hentet av ambulansen.

Hun ønsker foreløpig ikke å kommentere ulykken ytterligere.

Fikk du med deg okseangrepet på gården i forrige sesong av «Farmen Kjendis»?

Publisert: 01.07.19 kl. 08:49