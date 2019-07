Taylor Swift på «Billboard Music Awards» 2019, i Las Vegas. Foto: O'Connor / AFF

Taylor Swift: – Dette er det verste som kunne skjedd

Superstjernen Taylor Swift sanker kjendisstøtte etter å ha mistet rettighetene til sine seks første album til Justin Biebers agent, Scooter Braun.

I et blogginnlegg åpner artisten Taylor Swift seg om hendelsen som fant sted søndag morgen – plateselskapet, «Big Machine Records» ble solgt fra eieren Scott Borchetta til Justin Biebers agent, Scooter Braun, for 300 millioner dollar, skriver Billboard.

«Big Machine Records» var Taylors forrige plateselskap, før hun byttet til «Universal Music Group». Med salget av plateselskapet fulgte Taylors seks første album, det hun selv kaller «sin musikkarv». Dette forhindrer henne i å eie en stor del av sin egen musikkatalog, ifølge CNN.

– Jeg fant ut om Scooter Brauns kjøp av mine rettigheter samtidig som det ble kunngjort til verden. Alt jeg tenkte på var den uopphørlige, manipulerende mobbing jeg har fått fra ham i årevis, skriver Swift i innlegget. Samtidig skriver hun at dette er det verste som kunne skjedd henne.

Videre mener hun at Braun samlet to av sine klienter, Kanye West og Justin Bieber, i et innlegg på Instagram for å mobbe henne etter salget. Innlegget ble publisert av Justin Bieber.

Taylor Swift la ut en «Instagramstory» av Justin Biebers innlegg med Kanye West og Scooter Braun, hvor hun mener de mobber henne for tapet av sine rettigheter. Foto: Skjermdump/Instagram

Biebers innlegg skapte reaksjoner, og har senere blitt slettet, etterfulgt av en ny post fra Bieber hvor han unnskylder seg, samt forsvarer sin agent.

– Først og fremst vil jeg gjerne be om unnskyldning for å legge ut det sårende Instagraminnlegget, da jeg trodde det var morsomt, men når jeg ser tilbake var det ubehagelig og ufølsomt, skriver han.

Videre fortsetter han med å forsvare sin agent Braun.

– Så for deg å ta det til sosiale medier og få folk til å hate Scooter er ikke rettferdig. Hva prøvde du å oppnå ved å legge ut det på bloggen? Virker for meg som om det var å få sympati.

Se Biebers unnskyldning her:

Dette innlegget av Bieber har i etterkant mottatt både støtte og kritikk. Hans egen kone, Hailey Bieber, kommenterte ganske enkelt «gentleman», mens modell og Swift-venn Cara Delevingne sa imot.

– Jeg ønsker at du brukte mindre tid på å stå opp for menn og mer tid på å prøve å forstå kvinner og respektere deres gyldige reaksjoner, kommenterte hun på Hailey Biebers kommentar, ifølge Toofab.

Rapperen Iggy Azalea har uttrykt sin støtte på Twitter, og det samme har artisten Halsey.

Katy Perry skrev under en underskriftskampanje på Change.org, som heter: «La Taylor Swift relansere sine seks album», og viste samtidig sin støtte til Swift.

– Jeg står med Taylor. Vær sterk, min venn, skrev hun.

