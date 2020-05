Jenji Kohan står bak syv sesonger med Netflix-produserte «Orange Is the New Black». Foto: Jesse Grant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Orange Is the New Black»-skaper lager corona-serie

Netflix samarbeider nok en gang med Jenji Kohan, denne gangen om serien «Social Distancing», satt til corona-pandemien.

Det skriver blant annet Forbes. Serien sies å følge samme stil som «Saturday Night Live» og diverse talkshow har gjort i krisen, nemlig at skuespillerne filmer seg selv hjemme i egne hus. Produksjonen er ventet å starte innen noen uker.

– Vår jobb som historiefortellere er å reflektere virkeligheten, og i denne nye, bisarre virkeligheten vi opplever nå så føler vi et sterkt behov for å finne samhold, selv om vi holder avstand, sier Kohan til Entertainment Tonight.

Kohan sammen med noen av skuespillerne i «Orange Is the New Black». Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kohan bekrefter at det er snakk om en antalogiserie, der hver episode har en ny handling og nye karakterer. Netflix har tidligere brukt samme sjanger i serier som «Black Mirror» og «Love, Death + Robots».

«Orange Is the New Black» varte i syv Netflix-sendte sesonger, men er bare én av titlene Jenji Kohan har på sin imponerende CV. Hun har nemlig produsert eller skrevet for serier som «Friends», «Gilmore Girls», «Weeds» og «Glow».

Detaljer om casting og handling om «Social Distancing» er foreløpig ukjent, annet enn at den er satt til corona-situasjonen.

